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ДБР ідентифікувало окупантів, які тероризували жителів Бородянки та Макарова

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ДБР ідентифікувало окупантів, які тероризували жителів Бородянки та Макарова
ДБР повідомило про підозру військовим РФ, які тероризували населення в Бородянці та Макарові
фото: ДБР

Окупанти не тільки використовували цивільне населення для прикриття «живим» щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що ці військові тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області на початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття «живим» щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства.

Також вони вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури вказаних населених пунктів.

Двом російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Національна поліція України.

Нагадаємо, що 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів.

Днями Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

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Теги: ДБР окупанти

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