Декларацію голови ФДМУ Сенниченка має перевірити НАЗК і НАбУ

Дмитро Сенниченко задекларував чимало нерухомості та мільйони готівки

У деклараціях голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитра Сенниченка присутні ймовірні ознаки злочину, передбаченого 366-2 КК України «Декларування недостовірної інформації», а також правопорушення, передбаченого ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» – «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності». Про це заявив у своєму блозі на «Цензор.Нет» блогер і журналіст Сергій Іванов.

«Синдром раптового погіршення пам’яті – одна з найрозповсюдженіших хвороб серед українського чиновництва, підступна пошесть, яка вражає державних мужів (і не лише мужів), щойно вони отримують високу посаду. Серед клінічних ознак хвороби – її сезонність, яка напрочуд дивним чином збігається із сезоном заповнення та подачі декларацій. Не оминула, на превеликий жаль, ця хвороба й голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка», – написав Сергій Іванов.

Він акцентував, що Дмитро Сенниченко задекларував чимало нерухомості та мільйони готівки.

«4 квартири, 2 автомобілі та 39,401 тис. грн середньомісячної зарплати за 2020 рік. Згідно цих даних, дохід Сенниченка за 2020 року склав 943,658 тис. грн, з яких 472,816 тис. – зарплата у Фонді держмайна, 470 тис. грн – дохід від відчуження рухомого майна, 672 грн – страхові виплати, 170 грн – відсотки від вкладу в «Райффайзен банк Аваль», – розповів журналіст.

Він зазначив, що дружина Сенниченка Леся Чміль – «як це зазвичай буває у сім’ях державних чиновників, успішна бізнес-вумен», яка за рік заробила 2,776 млн грн підприємницькою діяльністю.

«Якою саме – не вказано, але окей. Також Леся задекларувала прибуток у сумі 2,196 тис. грн відсотків від вкладу у «Райффайзен Банк Аваль», 17 грн відсотків від вкладу в «Укрексімбанк», 24 грн відсотків без зазначення джерела. На банківських рахунках дружини Сенниченка лежать: 946 доларів і 127 євро в «Укрексімбанку», 485,351 тис. грн та 30,465 тис. доларів в «Прокредит Банку», 1,355 тис. грн в «Універсалбанку», 35 грн у «Райффайзен Банку Аваль». Сам Дмитро Сенниченко задекларував 118,614 тис. грн на рахунку в Укргазбанку, 176 грн – у Приватбанку, 7 грн – у Райффайзен Банк Аваль. При цьому Сенниченко задекларував 5 млн 120 тис. грн готівкою, його дружина – 600 тис. грн та 100 тис. доларів США. За іншою, уточненою декларацією, вона тримає на руках 3 млн 400 тис. грн. Таким чином, «під матрацом» голова ФДМ та його дружина зберігають щонайменше 8,5 млн грн.», – написав Іванов.

Також він повідомив, що в 2019 році сім’я пана Сенниченка за один день придбала в Обухові три квартири загальною вартістю понад 3 млн грн.

«При цьому одну з квартир площею майже 100 кв. м, у якій вона прописана разом з батьками, пані Чміль оцінила у 16 грн. Тоді як земельну ділянку у Криму (с. Семидвір’я поблизу Алушти) площею майже тисячу кв. м – у 77200 грн. Яким чином родина утримує земельну ділянку на окупованій території і куди сплачує податки за користування нею, родина чиновника не розповідає. Цікаво, що у цьогорічній декларації Дмитро Сенниченко продовжує зазначати об’єктивно занижену ціну на придбані дружиною Лесею у 2016 році в «Карнегі Тауер» офіс і гараж. Раніше ЗМІ писали про ймовірну купівлю сім’єю чиновника елітної нерухомості за заниженими у 8 разів цінами. Реакції від антикорупційних органів на дані факти наразі немає, як і пояснень з боку Сенниченка», – зауважив Сергій Іванов.

Резюмуючи, журналіст заявив, що такі дії Сенниченка можна кваліфікувати як злочин, передбачений ст.366-2 КК України “Декларування недостовірної інформації”, а також як правопорушення, передбачене ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» – «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності».

«Це виглядає напрочуд дивним на тлі його заяв про співпрацю з НАЗК і НАБУ. Хоча, з урахуванням наведених вище фактів, можливо йому незабаром таки доведеться «співпрацювати» як з НАЗК, так і з НАБУ», – підсумував Сергій Іванов.