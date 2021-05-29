Франція виступає проти збільшення бюджету НАТО

Ухвалення плану, покликано дати НАТО більше гнучкості у протидії військовим загрозам, змінам клімату та посиленню Китаю

Франція виступає рішуче проти збільшення бюджету НАТО ще на $20 мільярдів упродовж десяти років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Ухвалення плану $20 мільярдів, покликаного дати НАТО більше гнучкості у протидії військовим загрозам, змінам клімату та посиленню Китаю, наразилося на рішучий спротив Франції, яка побоюється, що це може завадити її оборонним пріоритетам», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Франція, однак, готова вислухати контраргументи й деталі пропонованого плану.

«Якщо йдеться про значне збільшення внеску держав до спільного бюджету та зміну філософії НАТО, коли фокус буде переміщено із національної відповідальності на розмиття відповідальності, Франція відповість рішучим «ні», – розповів Reuters французький дипломат.

Співрозмовник агентства із міноборони Франції наголосив, що «ми вбачаємо ситуацію не як НАТО супроти Європи, а як НАТО супроти індивідуальної оборони кожної держави-члена».

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба розкритикував НАТО за те, що саміт Альянсу відбудеться без України. Він не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії.

Раніше у МЗС озвучили очікування України від НАТО.

Нагадаємо, що 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, який пройде без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

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