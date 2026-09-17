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Удар по Києву: куди звертатися постраждалим від ворожої атаки для допомоги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Києву: куди звертатися постраждалим від ворожої атаки для допомоги
Наслідки російської атаки на Київ
фото: Київська міська прокуратура

У Дніпровському районі функціонує оперативний штаб з надання допомоги

Уночі та зранку росіяни вчергове завдали ударів по цивільній інфраструктурі столиці. Наслідки атаки зафіксовані на понад 10 локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Станом на 08:00 від ворожої атаки постраждали 16 осіб, з них двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.

За даними влади, у Дніпровському районі пошкоджено складську будівлю, офісну будівлю, житлові будинки та автомобілі. У Соломʼянському районі пошкоджено складську будівлю. У Дарницькому районі пошкоджено складську будівлю та автомобілі. У Подільському районі пошкоджено дах нежитлової будівлі.

Також у Дніпровському районі функціонує оперативний штаб з надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок нічної атаки на столицю. У ньому можна отримати необхідну допомогу, консультацію та інформацію:

  • Адреса: вул. Міста Шалетт, 1-А (Гімназія №258)

Також можна звертатися до оперативного чергового Дніпровської РДА:

  • (044) 292-61-16
  • (044) 366-51-51
  • (067) 224-81-76

Або до соціальних менеджерів:

  • (093) 952-17-48

Нагадаємо, уночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди. Зафіксовано влучання в складську будівлю.

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Теги: Київ війна

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