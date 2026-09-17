Удар по Києву: куди звертатися постраждалим від ворожої атаки для допомоги
У Дніпровському районі функціонує оперативний штаб з надання допомоги
Уночі та зранку росіяни вчергове завдали ударів по цивільній інфраструктурі столиці. Наслідки атаки зафіксовані на понад 10 локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Станом на 08:00 від ворожої атаки постраждали 16 осіб, з них двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.
За даними влади, у Дніпровському районі пошкоджено складську будівлю, офісну будівлю, житлові будинки та автомобілі. У Соломʼянському районі пошкоджено складську будівлю. У Дарницькому районі пошкоджено складську будівлю та автомобілі. У Подільському районі пошкоджено дах нежитлової будівлі.
Також у Дніпровському районі функціонує оперативний штаб з надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок нічної атаки на столицю. У ньому можна отримати необхідну допомогу, консультацію та інформацію:
- Адреса: вул. Міста Шалетт, 1-А (Гімназія №258)
Також можна звертатися до оперативного чергового Дніпровської РДА:
- (044) 292-61-16
- (044) 366-51-51
- (067) 224-81-76
Або до соціальних менеджерів:
- (093) 952-17-48
Нагадаємо, уночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди. Зафіксовано влучання в складську будівлю.
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