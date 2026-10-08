Трамп оголосив «ворогами» всіх, хто не дотримується його нового указу

Президент США вимагає замінити термін «штучний інтелект» на «суперінтелект»

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає «ворогом» тих, хто продовжує використовувати термін «штучний інтелект» замість запропонованого ним поняття «суперінтелект». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Трамп нагадав про свій указ, відповідно до якого федеральні органи США мають використовувати терміни «Super Intelligence» та «SI» замість «Artificial Intelligence» та «AI». У документі йдеться, що нова термінологія має застосовуватися в офіційній кореспонденції, публічних комунікаціях, на сайтах, у звітах та інших документах виконавчої влади.

Американський президент заявив, що ті, хто не дотримується цієї вимоги, опиняться в його списку «ворогів». «Якщо ви використовуєте термін «штучний інтелект» замість «суперінтелекту», ви – ворог», – заявив Трамп.

скриншот заяви президента США

За задумом президента США, поняття «суперінтелект» точніше відображає можливості сучасних технологій. В указі зазначається, що новітні системи вже значно перевищують те, що передбачалося на момент появи терміна «штучний інтелект», оскільки вони можуть посилювати людські можливості та відкривати нові способи роботи у різних сферах.

Указ Трампа №14434 під назвою «Inaugurating the Era of Super Intelligence» він підписав 29 вересня. Документ передбачає, що федеральні відомства мають використовувати нову термінологію «максимально дозволеною законом мірою». Водночас указ не вимагає змінювати вже видані нормативні акти, президентські документи, контракти, гранти чи інші історичні документи.

Водночас нововведення вже почали впроваджувати в американських державних структурах. Зокрема, Міністерство юстиції США видало внутрішню вказівку працівникам використовувати термін «суперінтелект» замість «штучного інтелекту» у більшості випадків, зокрема під час судових процесів.