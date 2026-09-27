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ЗСУ мають важливі результати на Лиманському напрямку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ЗСУ мають важливі результати на Лиманському напрямку
Зеленський повідомив про важливі результати на Донеччині
фото: Третій армійський корпус﻿ (ілюстративне)

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі результати українських військ на Лиманському напрямку на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, Сили оборони досягають визначених цілей у межах операції «Вівальді». Також триває ще одна операція активної оборони за участі угруповання військ Десантно-штурмових військ. Про ситуацію на фронті президентові доповів головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Зеленський заявив, що протягом цього тижня на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. За його словами, кожна така втрата противника має відеопідтвердження.

Найінтенсивніші бойові дії наразі відбуваються на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські військові також виконують завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

За підсумками тижня президент окремо відзначив воїнів 3-го армійського корпусу та 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

За словами Зеленського, активні дії українських військ не дозволяють Росії розгорнути більшу наступальну активність. Президент також повідомив, що разом із головнокомандувачем визначив подальші активні кроки Сил оборони.

Нагадаємо, раніше російське міноборони та воєнні блогери одночасно посилили заяви про нібито оточення українських військових на різних ділянках фронту. Аналітики вважають це частиною інформаційної кампанії Кремля, мета якої – створити враження про руйнування української оборони. 

Аналітики ISW пов'язують активізацію російських заяв із нещодавніми успіхами українських військ. За їхньою оцінкою, Кремль може намагатися відвернути увагу від просування ЗСУ на пріоритетних ділянках фронту.

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Теги: ЗСУ Донеччина Володимир Зеленський фронт війна військові

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