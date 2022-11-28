Староста деокупованого селища на Херсонщині просить про допомогу
На сьогодні в смт Антонівка залишається близько 3 000 осіб
Староста селища Антонівка, що на Херсонщині Сергій Іващенко звернувся з проханням надати гуманітарну допомогу місцевим мешканцям, які зараз найбільше потерпають від обстрілів ворожої артилерії, розташованої на лівому березі Дніпра.
На сьогодні в смт Антонівка залишається близько 3 000 осіб (станом на 20/02/22 було 13 000 мешканців). Переважна більшість тих, хто залишився - соціально незахищені верстви населення: одинокі пенсіонери, люди з інвалідністю тощо.
Перелік першочергових необхідних потреб:
- Продуктові набори для 2 000 осіб (900 сімей)
- Ліхтарики – 1000 одиниць
- Свічки – 2 000 штук
- Спальники – 1 000 штук
- Буржуйки – 20 штук
- Генератори (30 кВт) – 2 штуки
- Генератори (3-5 кВт) – 6 штук
- Бензин – 100 літрів
- Підгузники для лежачих (розмір М, Л) – 50 упаковок
Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон. Місто було тимчасово окуповане росіянами з 2 березня 2022 року. При цьому жителів Херсонщини закликали евакуюватися через високу ймовірність російських обстрілів.
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