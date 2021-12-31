Сукня-протест. Тишкун вперше прокоментувала скандал із відвертим декольте (відео)

Христина Тишкун уперше прокоментувала свою появу у відвертій сукні в мерії Львова

Фігурантка скандалу пояснила, як опинилася у міськраді Львова

Власниця скандальної сукні 27-річна Христина Тишкун розповіла, чому вдягла таку сміливу сукню і як опинилась у міській раді Львова. Про це вона розповіла у Сніданку з 1+1.

«Хочу одразу розставити крапки над і. Я не є держслужбовцем, я – не працівник Міністерства освіти і не державний службовець. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом, він був головним ідеологом цього проєкту і куратором. Я була пов'язана з цим проєктом з боку медійності і комунікації, а не як його працівник», – розповіла Христина.

За її словами поїздка до Львова була її ініціативою.

«Я сама зі Львова, і напередодні католицького Різдва я хотіла провести час із друзями. Ігор Миколайович поїхав на зустріч. Я не брала участь у жодних перемовинах. Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича (міського голову Львова - Ред.), він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитися і зробила фото», – розповідає дівчина.

Вона зізнається, що розуміє, що її фотографії провокативні.

«Я хочу боротися з тим, з чим борються зараз жінки. Я називаю свою сукню протестом. Мене зачіпає з точки зору гендерної нерівності і проявів сексизму, з яким я стикаюся постійно. Мене оцінюють по моєму зовнішньому вигляду», – говорить Христина.

Дівчина додає, що отримала купу хейту і погроз, а також на неї навішали ярлики і оцінили її розумові здібності за сукнею.

«Я просто одягла сукню», – резюмувала Христина.

Звільнення Гарбарука із займаної посади на їхню дружбу не вплинуло, заявила Христина.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін звільнив заступника міністра освіти, який оскандалився через декольте супутниці. Гарбарук після скандалу написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Також на різдвяні свята Гарбарук опинився у центрі скандалу через свою помічницю.

25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.