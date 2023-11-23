Шантаж Орбана. Чим може закінчитися демарш Будапешта?

ЄС тисне на Орбана, щоб не блокував підтримку України і санкції проти Росії

Орбан в опублікованому Politico листі голові Євроради Шарлю Мішелю погрожує заблокувати всю європейську допомогу Україні, антиросійські санкції, а також кроки щодо майбутнього вступу України до ЄС «доки лідери ЄС не погодяться переглянути стратегію підтримки України».

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Причому Орбан вважає вагомим аргументом для припинення підтримки те, що США скорочує підтримку України: мовляв, стратегія підтримки нежиттєздатна без потужної підтримки США. Але водночас вимагає самостійної європейської «архітектури безпеки».

З точки зору звичайної логіки виходить маячня: «ми не повинні діяти в питаннях безпеки, якщо це не синхронно з діями США» – «ми повинні діяти в питаннях безпеки ЄС без США, самостійно для Європи». Але якщо диктували це все «від друга Володимира», ще й з кількох структур, то алогічність очікувана: не потурбувались узгодити.

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Хоча номінально Орбан отак видряпує з ЄС €13 млрд для Угорщини - заморожені через побоювання, що «країна порушує стандарти ЄС щодо верховенства права». Нібито саме через ці €13 млрд він в листі натякає на шантаж щодо €50 млрд допомоги для бюджету України і €0,5 млрд військової допомоги нам. Але анонімні джерела в Брюсселі кажуть, що Орбан в кулуарах цілком прямо шантажує ЄС у сфері всієї взаємодії з Україною.

Поки представники країн-членів ЄС обговорюють між собою можливість перевести всю допомогу в двосторонній формат, де Орбан влізти не зможе. Але вже з'являються репліки щодо «заморожування Угорщини» через її чимдалі жорсткіші антиєвропейські демарші (раніше Угорщина просто «утримувалась» в принципових питаннях, якими була незадоволена), котрі порушують стратегічні цілі ЄС.

Однак Єврокомісія може змінити ситуацію, просто ще більше закрутивши фінансові гайки щодо Будапешта та примусити його до виконання спільноєвропейських рішень в питанні України.

«Це – армреслінг», – додав дипломат, який сказав, що Єврокомісія наразі «продемонструвала велику майстерність у знешкодженні потенційно вибухонебезпечної ситуації з Будапештом».

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В цілому очевидно, що цілий Євросоюз без питань «перетисне» руку Орбана (точніше, руку Путіна в Угорщині): ресурсні потужності неспівмірні. Європарламент вже запропонував приймати рішення «кваліфікованою більшістю», а не консенсусом всіх членів. Однак Брюссель поки все ж прагне домовитись на довгострокову перспективу з Угорщиною, а не почати ланку локальних силових протистоянь з кожної проблеми, що триватиме аж до зміни владної сили в Будапешті.

Тому Брюссель може відкласти розв'язання проблеми фінансування України до березня (вони обрахували, що на 2-3 місяці в України стане грошей в бюджеті, а далі колапс, то потрібні будуть негайні зовнішні вливання). США відклало питання фінансування України мінімум до грудня, може і до середини січня.

Очевидно, Києву в світлі отаких реалій час братись за секвестрування бюджету-2024: все ж прибирати під тиском не тільки громади, але й об'єктивних фінансових обставин невиправдані (чи хоч найменш прийнятні) видаткові статті.