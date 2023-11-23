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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Шантаж Орбана. Чим може закінчитися демарш Будапешта?

glavcom.ua
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України
фото з відкритих джерел

ЄС тисне на Орбана, щоб не блокував підтримку України і санкції проти Росії

Орбан в опублікованому Politico листі голові Євроради Шарлю Мішелю погрожує заблокувати всю європейську допомогу Україні, антиросійські санкції, а також кроки щодо майбутнього вступу України до ЄС «доки лідери ЄС не погодяться переглянути стратегію підтримки України».

Причому Орбан вважає вагомим аргументом для припинення підтримки те, що США скорочує підтримку України: мовляв, стратегія підтримки нежиттєздатна без потужної підтримки США. Але водночас вимагає самостійної європейської «архітектури безпеки».

З точки зору звичайної логіки виходить маячня: «ми не повинні діяти в питаннях безпеки, якщо це не синхронно з діями США» – «ми повинні діяти в питаннях безпеки ЄС без США, самостійно для Європи». Але якщо диктували це все «від друга Володимира», ще й з кількох структур, то алогічність очікувана: не потурбувались узгодити.

Хоча номінально Орбан отак видряпує з ЄС €13 млрд для Угорщини - заморожені через побоювання, що «країна порушує стандарти ЄС щодо верховенства права». Нібито саме через ці €13 млрд він в листі натякає на шантаж щодо €50 млрд допомоги для бюджету України і €0,5 млрд військової допомоги нам. Але анонімні джерела в Брюсселі кажуть, що Орбан в кулуарах цілком прямо шантажує ЄС у сфері всієї взаємодії з Україною.

Поки представники країн-членів ЄС обговорюють між собою можливість перевести всю допомогу в двосторонній формат, де Орбан влізти не зможе. Але вже з'являються репліки щодо «заморожування Угорщини» через її чимдалі жорсткіші антиєвропейські демарші (раніше Угорщина просто «утримувалась» в принципових питаннях, якими була незадоволена), котрі порушують стратегічні цілі ЄС.

Шантаж Орбана. Чим може закінчитися демарш Будапешта? фото 1

Однак Єврокомісія може змінити ситуацію, просто ще більше закрутивши фінансові гайки щодо Будапешта та примусити його до виконання спільноєвропейських рішень в питанні України.

«Це – армреслінг», – додав дипломат, який сказав, що Єврокомісія наразі «продемонструвала велику майстерність у знешкодженні потенційно вибухонебезпечної ситуації з Будапештом».

В цілому очевидно, що цілий Євросоюз без питань «перетисне» руку Орбана (точніше, руку Путіна в Угорщині): ресурсні потужності неспівмірні. Європарламент вже запропонував приймати рішення «кваліфікованою більшістю», а не консенсусом всіх членів. Однак Брюссель поки все ж прагне домовитись на довгострокову перспективу з Угорщиною, а не почати ланку локальних силових протистоянь з кожної проблеми, що триватиме аж до зміни владної сили в Будапешті.

Тому Брюссель може відкласти розв'язання проблеми фінансування України до березня (вони обрахували, що на 2-3 місяці в України стане грошей в бюджеті, а далі колапс, то потрібні будуть негайні зовнішні вливання). США відклало питання фінансування України мінімум до грудня, може і до середини січня.

Очевидно, Києву в світлі отаких реалій час братись за секвестрування бюджету-2024: все ж прибирати під тиском не тільки громади, але й об'єктивних фінансових обставин невиправдані (чи хоч найменш прийнятні) видаткові статті. 

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції війна Угорщина політика Віктор Орбан Європейський союз

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