Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію
Парламент може зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю
фото ілюстративне

Раді пропонують розширити перелік осіб, які беруться на військовий облік

Нардепи готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

Які зміни передбачаються?

Нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися).

Нові обов’язки для військовозобов’язаних щодо: обов’язкового проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК; наявності при собі військово-облікових документів, які пред’являти за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП.

Нові підстави для звільнення: за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства; у зв’язку із звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон); у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі; у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи; у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

На сьогоднішній день, крім зазначених нових підстав, військовослужбовці під час дії воєнного стану мають право звільнитися з військової служби за таких підстав

  • за віком - при досягненні 60 річного віку;
  • за станом здоров’я – за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
  • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі;
  • через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Право на відстрочку від призову на військову службу педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти.

Право на проходження військової служби особам з інвалідністю (за їх бажанням), попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації

Зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, та усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

На сьогоднішній день право на відстрочку мають особи зайняті постійним доглядом за батьками дружини (чоловіка), а змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками.

Військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку. Коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, зменшено до членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числі усиновлені).

Змінюється порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. На сьогоднішній день відповідно до законодавства України громадяни, які навчаються незалежно від вже наявної освіти та її рівня, мають право на відстрочку від призову по мобілізації. Так, кількість бажаючих навчатися під час дії воєнного стану збільшилася у 2-3 рази не тільки у зв’язку з підстав підвищення свого професійного рівня, але й для уникнення призову на військову службу. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

Розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік, зокрема:

  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
  • яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

На сьогоднішній день на військовий облік військовозобов’язаних беруться:

  • звільнені з військової служби в запас;
  • які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
  • військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
  • звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової охорони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;
  • які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;
  • зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;
  • які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу;
  • які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;
  • які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі.

Інші питання пов’язані з мобілізацією, військовим обліком, проходженням військової служби:

  • скасовується заборона на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами при укладанні трудового договору;
  • уточнюються обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, а саме здійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП;
  • уточнюється порядок прибуття військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК та СП під час мобілізації, зокрема, на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) та керівника ТЦК та СП або розпорядження керівника ТЦК та СП;
  • надаються повноваження Кабінету Міністрів України затверджувати Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на заміну внутрішнім директивним документам Збройних Сил України;
  • уточнюється порядок присвоєння військового звання «рекрут»;
  • запроваджується окремий військовий облік військовозобов’язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України та надається право цьому органу призивати на військову службу по мобілізації військовозобов'язаних та резервістів, які проходили військову службу у розвідувальному органі.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна мобілізація Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні 2023 року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років, але президент Зеленський ще не підписав цей закон
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
Вчора, 16:25
Масова мобілізація – головний негатив від війни для російського суспільства
Питання про нову мобілізацію у РФ може стати актуальним після березневих виборів Путіна
Вчора, 12:12
Одна із областей посилює мобілізацію
Одна із областей посилює мобілізацію
17 листопада, 21:45

Події в Україні

Через снігопади та пориви вітру мешканці трьох областей залишились без світла
Через снігопади та пориви вітру мешканці трьох областей залишились без світла
Україна повернула тіла ще 94 полеглих захисників
Україна повернула тіла ще 94 полеглих захисників
Бійці ГУР уразили дві дороговартісні радіолокаційні станції в Курській області (відео)
Бійці ГУР уразили дві дороговартісні радіолокаційні станції в Курській області (відео)
Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію
Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію
Дружини окупантів вийшли на протест: розвідка Британії оцінила наслідки
Дружини окупантів вийшли на протест: розвідка Британії оцінила наслідки
Соцмережі шоковані: Донецька ОДА обговорила відновлення регіонів із відомим колаборантом
Соцмережі шоковані: Донецька ОДА обговорила відновлення регіонів із відомим колаборантом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Біля берегів Туреччини навпіл розірвало корабель, що йшов з України
42K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
41K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
40K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
15K
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
13K
Які неприємності чекають на Україну без грошей США

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Сьогодні, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту