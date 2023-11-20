Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію

Парламент може зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю

Раді пропонують розширити перелік осіб, які беруться на військовий облік

Нардепи готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

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Які зміни передбачаються?

Нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися).

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Нові обов’язки для військовозобов’язаних щодо: обов’язкового проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК; наявності при собі військово-облікових документів, які пред’являти за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП.

Нові підстави для звільнення: за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства; у зв’язку із звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон); у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі; у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи; у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

На сьогоднішній день, крім зазначених нових підстав, військовослужбовці під час дії воєнного стану мають право звільнитися з військової служби за таких підстав:

за віком - при досягненні 60 річного віку;

за станом здоров’я – за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі;

через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Право на відстрочку від призову на військову службу педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти.

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Право на проходження військової служби особам з інвалідністю (за їх бажанням), попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації

Зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, та усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

На сьогоднішній день право на відстрочку мають особи зайняті постійним доглядом за батьками дружини (чоловіка), а змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками.

Військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку. Коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, зменшено до членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числі усиновлені).

Змінюється порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. На сьогоднішній день відповідно до законодавства України громадяни, які навчаються незалежно від вже наявної освіти та її рівня, мають право на відстрочку від призову по мобілізації. Так, кількість бажаючих навчатися під час дії воєнного стану збільшилася у 2-3 рази не тільки у зв’язку з підстав підвищення свого професійного рівня, але й для уникнення призову на військову службу. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

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Розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік, зокрема:

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

На сьогоднішній день на військовий облік військовозобов’язаних беруться:

звільнені з військової служби в запас;

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;

військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової охорони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;

які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу;

які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;

які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі.

Інші питання пов’язані з мобілізацією, військовим обліком, проходженням військової служби:

скасовується заборона на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами при укладанні трудового договору;

уточнюються обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, а саме здійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП;

уточнюється порядок прибуття військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК та СП під час мобілізації, зокрема, на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) та керівника ТЦК та СП або розпорядження керівника ТЦК та СП;

надаються повноваження Кабінету Міністрів України затверджувати Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на заміну внутрішнім директивним документам Збройних Сил України;

уточнюється порядок присвоєння військового звання «рекрут»;

запроваджується окремий військовий облік військовозобов’язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України та надається право цьому органу призивати на військову службу по мобілізації військовозобов'язаних та резервістів, які проходили військову службу у розвідувальному органі.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.