Денісова вимагає від РФ звільнити українського політв'язня Гафарова у зв'язку з критичним станом його здоров'я



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Український політв'язень Джеміль Гафаров

В російській тюрмі Джемілю Гафарову не надають належної медичної допомоги

Кримський татарин, який має ІІ групу інвалідності та вже понад рік незаконно утримується в «ФКУ СІЗО 1 УФСВП Росії у Республіці Крим та м. Севастополі», має критичний стан здоров'я. Про це у Фейсбуці написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Через наявні хронічні захворювання та появу нестерпного болю в області грудної клітки, нирок та постійного високого тиску він не може утримуватися в умовах місця несвободи. Адже у пенітенціарній установі не забезпечують Джемілю Гафарову проведення жодного медичного обстеження та не надають належної медичної допомоги», – повідомила омбудсмен.

Денісова вважає, що відповідно до положень статті 110 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації та Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров’я громадян в Російській федерації» наш співгромадянин потребує негайної зміни запобіжного заходу та звільнення з-під варти.

«На цій підставі невідкладно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою клопотати перед правоохоронними органами Росії про скасування запобіжного – тримання під вартою. Крім того, вимагаю вжити заходів з надання належного медико-санітарного забезпечення громадянину України, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, та надати Джемілю Гафарову якісну лікарську допомогу», – написла Денісова.

Раніше Людмила Денісова повідомляла, що інформація російських тюремників про стан здоров’я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова і надання йому медичної допомоги є черговою маніпуляцією.

Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і проблеми з серцем.