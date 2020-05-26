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    Події в Україні

    Денісова вимагає від РФ звільнити українського політв'язня Гафарова у зв'язку з критичним станом його здоров'я

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    <span>Український політв'язень Джеміль Гафаров</span> - Денісова вимагає від РФ звільнити українського політв'язня Гафарова у зв'язку з критичним станом його здоров'я
    Український політв'язень Джеміль Гафаров

    В російській тюрмі Джемілю Гафарову не надають належної медичної допомоги

    Кримський татарин, який має ІІ групу інвалідності та вже понад рік незаконно утримується в «ФКУ СІЗО 1 УФСВП Росії у Республіці Крим та м. Севастополі», має критичний стан здоров'я. Про це у Фейсбуці написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Через наявні хронічні захворювання та появу нестерпного болю в області грудної клітки, нирок та постійного високого тиску він не може утримуватися в умовах місця несвободи. Адже у пенітенціарній установі не забезпечують Джемілю Гафарову проведення жодного медичного обстеження та не надають належної медичної допомоги», – повідомила омбудсмен.

    Денісова вважає, що відповідно до положень статті 110 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації та Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров’я громадян в Російській федерації» наш співгромадянин потребує негайної зміни запобіжного заходу та звільнення з-під варти.

    «На цій підставі невідкладно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою клопотати перед правоохоронними органами Росії про скасування запобіжного – тримання під вартою. Крім того, вимагаю вжити заходів з надання належного медико-санітарного забезпечення громадянину України, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, та надати Джемілю Гафарову якісну лікарську допомогу», – написла Денісова.

    Раніше Людмила Денісова повідомляла, що інформація російських тюремників про стан здоров’я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова і надання йому медичної допомоги є черговою маніпуляцією.

    Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і проблеми з серцем.

    Крим Росія СІЗО політв’язні Людмила Денісова
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