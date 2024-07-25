Оренда житла. Експерти назвали п'ять найдорожчих міст

Ужгород – найдорожче місто по оренді квартир в Україні, Київ на третьому місці

Ринок нерухомості України продовжує дивувати. За даними ЛУН Статистики, найдорожчим містом для оренди квартир став Ужгород. Середня вартість однокімнатної квартири тут перевищила 17 000 гривень, що навіть більше, ніж у Києві.

«Хочу переїхати в інше місто, але не знаю яке та як обрати» –найбільш популярний запит за останні 2,5 роки. ЛУН зібрали ТОП-5 міст з найдорожчою орендою, та розібрались, в якому обласному центрі України, де сьогодні знімати житло недорого.

У Львові середня вартість однокімнатної квартири складає 16 500 грн, у Києві своєю чергою 15 000 грн. Далі в рейтингу ідуть міста з відносно однаковою вартість оренди житла. Чернівці – 12 300 грн за однокімнатну, Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава, Рівне – 12 000 грн.

Також однаково коштує оренда однокімнатних квартир у Вінниці та Дніпрі – 11 500 та 11 000 грн відповідно. Трохи дешевшими є Черкаси, Хмельницький та Тернопіль. Однокімнатна квартира в оренду в Черкасах в липні в середньому обійдеться в 10 000 грн, в Хмельницькому – 9 500 грн, в Тернополі – 9400 грн.



Цікаво, що колись дорога Одеса в рейтингу вартості оренди житла серед обласних центрів України сьогодні посідає аж 14 місце. Однокімнатну квартиру тут можна сьогодні зняти за 7 000 грн в середньому.

Ще більше дешева оренда в Чернігові (5 800 грн за однокімнатну), Запоріжжі (5 500 грн), Сумах (5 500 грн) та Миколаєві (5 000 грн). Ці міста доволі сильно страждають під час війни, наближеність о прифронтових зон та потенційної небезпеки наступу безпосередньо впливає на ціни на нерухомість.

І найдешевшими в ціні оренди є Харків та Херсон. Вартість оренди однокімнатної квартири в цих незламних містах в середньому становить 4000 грн.

Найчастіше для переїзду українці обирають стабільно економічні міста, а не тільки більш віддалені від зони бойових дій. Варто завчасно перевірити наявність вакансій по профілю саме в обраному місті.

Важливим чинником є наявність знайомих та родичів, які допоможуть пришвидшити адаптивний період.

«Ну і не варто забувати про елементарні засоби безпеки, навіть у містах, віддалених від зон бойових дій. Не зайвим буде поцікавитись місцем розташування важливих інфраструктурних обʼєктів, адже вони можуть бути потенційною ціллю ворога в будь-який час поки триває війна. Також перевірити наявність бомбосховища, безбрарʼєрний доступ в квартиру, якщо це важливо, наявність аптек, супермаркетів, навчальних закладів та їх заповненість тощо в районі, де обираєте житло» – зазначила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Такий стрибок цін експерти пояснюють декількома факторами: зростанням попиту на оренду через внутрішню міграцію, обмеженою пропозицією на ринку та загальною інфляцією. Найбільш доступні варіанти оренди можна знайти в містах, які найбільше постраждали від війни: Харкові та Херсоні. Середня вартість однокімнатної квартири в цих містах становить лише 4000 гривень.

Як повідомлялося, державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни.

Також влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

До слова, у столиці внутрішньо переміщені особи, які прийняті на облік як громадяни, що потребують житла для тимчасового проживання та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою 50% та можливістю подальшого викупу квартири.