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НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві
фото: Тернопільська облрада

У приміщенні Тернопільської обласної ради проходять обшуки

У понеділок, 26 червня, у приміщенні Тернопільської обласної ради Національне антикорупційне бюро проводить обшуки. Про це повідомив нардеп Андрій Богданець на своїй сторінці у Facebook.

Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві.

«Зараз в приміщенні Тернопільської обласної адміністрації працює НАБУ. І так би мовити поклала на підлогу голову облради і двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації за підозру в хабарі, наскільки я знаю його передали їм десь по дорогах», – зазначив нардеп.

Згодом стало відомо,  що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. За даними ЗМІ,  детективи НАБУ затримали Головка, а також двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Попередня кваліфікація – частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку України від фракції ОПЗЖ Наталію Королевську

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Теги: прокуратура НАБУ Тернопіль Андрій Богдан Андрій Богданець

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