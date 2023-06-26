НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
У приміщенні Тернопільської обласної ради проходять обшуки
У понеділок, 26 червня, у приміщенні Тернопільської обласної ради Національне антикорупційне бюро проводить обшуки. Про це повідомив нардеп Андрій Богданець на своїй сторінці у Facebook.
Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві.
«Зараз в приміщенні Тернопільської обласної адміністрації працює НАБУ. І так би мовити поклала на підлогу голову облради і двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації за підозру в хабарі, наскільки я знаю його передали їм десь по дорогах», – зазначив нардеп.
Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. За даними ЗМІ, детективи НАБУ затримали Головка, а також двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Попередня кваліфікація – частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку України від фракції ОПЗЖ Наталію Королевську
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