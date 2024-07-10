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На Тернопільщині для переселенців встановили сонячну електростанцію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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На Тернопільщині для переселенців встановили сонячну електростанцію
Сонячна електростанція
фото: Суспільне

«На даху нашої будівлі встановили 116 сонячних модулів. Їхня загальна потужність 50 кіловат. Монтували їх чотири дні»

У Чорткові на Тернопільщині на даху гуртожитку для переселенців встановили 116 модулів для сонячної електростанції. Про це розповів Суспільному директор територіального центру соціального обслуговування Чорткова Руслан Пліщук.

За його словами, відтепер сонячна енергія забезпечує основні потреби переселенців.

Її вартість – 100 тисяч доларів. Це ґрантові гроші від управління верховного комісара ООН у справах біженців.

«На даху нашої будівлі встановили 116 сонячних модулів. Їхня загальна потужність 50 кіловат. Монтували їх чотири дні».

За словами Руслана Пліщука, електроенергією від сонячної електростанції забезпечують перший поверх, коридори, зони відпочинку, укриття та опалення.

«У приміщенні розміщений наш тепловий насос повітря-повітря, який подає теплу воду для першого поверху. Котел має 12 кіловат, тому він споживає досить багато електроенергії», – говорить Руслан Пліщук.

Одна з локацій, яку забезпечує сонячна електростанція, – пральня. Користується нею переселенка з Маріуполя Олена Пихинько. Жінка проживає у гуртожитку безкоштовно, сплачує лише за комунальні послуги.

«У пральні ми користуємося машинками. А потім тут також прасуємо і не переймаємося, що у нас вимкнуть світло».

У гуртожитку є перукарня, майстерня з ремонту взуття та швейна майстерня. Тут шиє одяг переселенка з Покровська Алла Шайда.

«Ми надаємо послуги для ВПО і жителів Чорткова. Завдяки тому, що тут є сонячні панелі, маємо безперебійну роботу. Навіть, якщо дуже швидко потрібно, то світло завжди є».

Директор територіального центру соціального обслуговування Чорткова розповів, як працює гібридна сонячна електростанція.

«Серце і розум нашої гібридної сонячної електростанції – це інвертор потужністю 50 кіловат, який перетворює сонячну енергію. Також маємо акумулятори номінальною потужністю 122 кіловат на годину. Тут є 24 акумулятори, вони поділені на 2 системи. Кожен з цих акумуляторів має ємкість 5,12 кіловат на годину».

Загалом у гуртожитку споживають 270 кіловат. Це пікове навантаження за умови, що всі мешканці одночасно ввімкнуть всі прилади у будівлі.

«Ті важливі речі, які заживили від сонячної електростанції, будуть безперебійно працювати тільки на енергії сонця. Навіть, якщо відімкнути світло, енергія буде накопичуватися в акумуляторах. Їх буде достатньо на декілька годин, щоб було світло в будинку».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України буде стимулювати наплив інвестицій у сектор відновлюваної енергетики шляхом запуску механізму зелених аукціонів, щоб зменшити тривалість відключень електроенергії у країні. Про це повідомила старша проєктна менеджерка Офісу реформ Кабінету Міністрів України Марина Денисюк.

Джерело
Теги: енергетика Тернопіль лікарня

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