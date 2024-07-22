Вбивство прикордонника в тернопільському готелі: військовий отримав підозру

Військовий сім разів вистрілив у прикордонника з пістолета, внаслідок чого той загинув

Вбивство сталося на тлі інформації про близькі взаємини дружини військового та 25-річного прикордонника

У Тернополі 36-річному військовому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Правоохоронці з’ясували, що офіцер дізнався про можливі близькі взаємини своєї дружини та 25-річного військового прикордонної служби і приїхав до нього в готель.

Під час конфлікту військовий дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у прикордонника, внаслідок чого той загинув. У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.

Згодом офіцера було затримано. Йому оголосили підозру за фактом умисного вбивства – це ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Військовому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі розв’язується питання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, водному з готелів Тернополя військовослужбовець застрелив бійця Держприкордонслужби. Той від отриманих поранень помер.

До слова, у Романівській громаді Житомирської області виявили наругу над могилою загиблого українського військового. Затриманий за злочин 39-річний місцевий мешканець пояснив свої дії ревнощами: мовляв, колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим.