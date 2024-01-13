Куріння в публічних місцях: скільки скарг отримала Держпродспоживслужба

У публічних місцях було виявлено понад 70% порушень щодо куріння

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримала близько 210 скарг на куріння в публічних місцях. Про це розповіла заступниця голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко в коментарі УНН.

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«Отримали близько 210 скарг щодо куріння в публічних місцях, по яких ми виходили на перевірку, й зафіксували понад 70% порушень», – сказала Шевченко.

Із квітня 2023 року Держпродспоживслужба відновила контроль за дотриманням антитютюнового законодавства, у тому числі заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів згідно з наказом МОЗ від 17.03.2023 № 522.

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У серпні Держпродспоживслужба повідомляла, що на підставі скарг громадян за чотири місяці було проведено 70 позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Порушення встановлені у 55,7 % перевіреної кількості.

Нагадаємо, із 11 липня минулого року набирав чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

Також було введено відповідальність щодо заборони куріння електронних сигарет в усіх громадських місцях.

До слова, у жовтні 2022 року центр громадського здоров’я запустив онлайн-сервіс, де можна подати скаргу на порушення антитютюнового законодавства. Кожен, хто стикається з порушенням антитютюнового законодавства, може подати скаргу на сайті, у чат-боті в Telegram або Viber.