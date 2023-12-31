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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Проблема народжуваності в Україні. Суспільство не бачить національної катастрофи

glavcom.ua
Вже сформований демографічний слід цієї війни пригнічуватиме чисельність населення в Україні протягом щонайменше 50 років

Хто успадкує нашу землю?

Новина, яка вже потрапила до світових ЗМІ, хоча я пишу про неї вже рік.

Коефіцієнт фертильності, який демонструє рівень народжуваності, становив в Україні 0,7. Це один із найнижчих показників у світі! Якщо не найнижчий.

До війни цей показник становив 1,2 і це також було вкрай низьким значенням. Але зараз 0,7... Це взагалі фініш, рівень випадкових вагітностей.

Я наголошував на цій проблемі ще на початку цього року. Але вона, схоже, тут нікого взагалі не хвилює.

Я вам скажу так. Не треба бути дипломованим демографом, щоб сказати вам просту істину.

Вже сформований демографічний слід цієї війни пригнічуватиме чисельність населення в Україні протягом щонайменше 50 років.

Хто успадкує цю землю?

Чому суспільство не бачить цієї національної катастрофи?

Проблема!

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Теги: населення діти демографічна криза війна

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Олексій Кущ

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