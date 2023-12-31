Проблема народжуваності в Україні. Суспільство не бачить національної катастрофи
Хто успадкує нашу землю?
Новина, яка вже потрапила до світових ЗМІ, хоча я пишу про неї вже рік.
Коефіцієнт фертильності, який демонструє рівень народжуваності, становив в Україні 0,7. Це один із найнижчих показників у світі! Якщо не найнижчий.
До війни цей показник становив 1,2 і це також було вкрай низьким значенням. Але зараз 0,7... Це взагалі фініш, рівень випадкових вагітностей.
Я наголошував на цій проблемі ще на початку цього року. Але вона, схоже, тут нікого взагалі не хвилює.
Я вам скажу так. Не треба бути дипломованим демографом, щоб сказати вам просту істину.
Вже сформований демографічний слід цієї війни пригнічуватиме чисельність населення в Україні протягом щонайменше 50 років.
Хто успадкує цю землю?
Чому суспільство не бачить цієї національної катастрофи?
Проблема!
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