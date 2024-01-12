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Шведський парламентар вірить, що «добрі сили» допоможуть перемогти Росію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шведський парламентар вірить, що «добрі сили» допоможуть перемогти Росію
Швеція може розпочати воювати із Росією
фото: Warriors

Депутат парламенту Швеції Віхель допустив війну з Росією у майбутньому

Депутат парламенту Швеції Маркус Віхель від ультраправої партії «Шведські демократи» не виключив можливості прямої участі Стокгольма у конфлікті з Москвою. Парламентар переконаний, що у разі такого розвитку подій світовим демократіям треба буде триматися разом, а «добрим силам світу» діяти спільно.

Про можливість залучення країни у війну з Росією йдеться у зверненні Віхеля до глави МЗС Швеції Тобіаса Білльстрема. Запит Вихеля присвячений питанню посилення експортного контролю за дотримання введених проти Москви санкцій. Говорячи про необхідність обмеження доступу Росії до західних технологій, парламентар порушує питання про гіпотетичну участь Стокгольма в війні з Москвою.

«Якщо станеться найгірше і вибухне війна, частиною якої стане Швеція, безперечно, як ніколи важливо, щоб світові демократії залишалися разом. Однак навіть до виникнення такого сценарію уряд має зробити все можливе для забезпечення того, щоб добрі сили світу працювали спільно, щоб запобігти майбутній війні та утруднити її проведення ворожими суб'єктами», – йдеться у тексті звернення Віхеля.

Раніше міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що громадяни мають бути готовими до початку війни. Про це йшлося у його виступі на конференції з оборони Folk och Försvar, текст якого оприлюднено на сайті уряду. 

«Усім шведам необхідно діяти вже зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни. Мир не є нерухомою константою. Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційно, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна», – сказав Болін та закликав громадян допомогти збудувати «тотальну оборону» Швеції, а також планувати та вживати заходів задля підвищення стійкості. При цьому Болін згадав Україну, яка зустріла повномасштабне вторгнення тотальним опором: «Російські війська стикнулися з об'єднаною силою всього українського суспільства. Таке об'єднання може відбутися досить швидко лише за умови, що переважна більшість населення усвідомлює ситуацію та розуміє, що поставлено на карту. Стійкість суспільства вимагає саме цього: обізнаності щодо ситуації», – наголосив шведський міністр.

Також Болін закликав посадових осіб забезпечити пункти притулку, розробити надзвичайний план водопостачання та постачання продуктів. Працівників же Болін закликав запитати у свого роботодавця, якою буде їхня роль в організації підготовки до війни на робочому місці, і розглянути, які речі першої потреби їм знадобляться, аби мати змогу продовжувати працювати в складних умовах.

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Теги: Швеція міністр війна партії населення

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