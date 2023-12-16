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Умєров висловився про мобілізацію та назвав завдання місцевої влади

Надія Карбунар
glavcom.ua
Умєров висловився про мобілізацію та назвав завдання місцевої влади
Рустем Умєров взяв участь у засідання Конгресу місцевих та регіональних влад
фото: Міністерство оборони України/Telegram

Міністр окреслив ключові напрями роботи Міноборони з місцевою владою

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі. Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, йдеться на сайті Міноборони. 

Як зазначив міністр, органи місцевого самоврядування можуть «відчутно» посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.

«Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені», – прокоментував Умєров.

Він також окреслив ключові напрями роботи Міноборони з місцевою владою, зокрема щодо будівництва фортифікаційних споруд та звернув увагу на загрози в інформаційному просторі.

«Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни», – резюмував міністр оборони.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла проінформувала, що триває робота над законопроектом про мобілізацію, рекрутинг, проходження служби.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: звільнення ворог конфлікт міністр Міноборони самоврядування Рустем Умєров робота Мар’яна Безугла населення

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