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Балістика у столиці, ударні дрони атакували Одещину: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Балістика у столиці, ударні дрони атакували Одещину: ситуація в регіонах
Уночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
фото: glavcom.ua/Наталка Прудка

Сили оборони відбили дві атаки поблизу Макіївки

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Вночі – повітряна тривога без наслідків. Попередньо – без постраждалих. Влучань та падінь уламків не зафіксовано. У Києві внаслідок ворожої атаки і роботи ППО зафіксовано падіння уламків в чотирьох районах столиці. Є руйнування, пошкодження, постраждали люди; 53 особи, шість із яких – діти.

Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на території Хмельницького району сили ППО ЗСУ знешкодили ударний БпЛА типу Shahed. Постраждалих, руйнувань, пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки БпЛА немає.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (13 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський район із гранатометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано п’ять вибухів. Обстрілів зазнали Свеська та Есманська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів пошкоджені вікна у приватному будинку, лінія електромереж. Інформація про постраждалих не надходила.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 88 ударів по 21 населеному пункту. Загарбники здійснили 3 РСЗВ-обстріли Роботиного та Новоданилівки, 17 ворожих безпілотників атакували Малу Токмачку, Роботине й Новодарівку.

68 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Білогір'я, Малинівки, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Верхньої Терси, Степового, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків, мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вночі російські війська двічі обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем важкої артилерії районний центр. Минулося без без наслідків.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт Харківщини: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.

Внаслідок артилерійських обстрілів у м.Куп'янськ пошкоджено житлові будинки. На території домоволодіння загинув місцевий мешканець. Також є постраждалий місцевий мешканець, госпіталізований до Куп'янської ЦРЛ, стан важкий.

Луганщина

Вчора Сили оборони відбили дві атаки поблизу Макіївки. Вогневий тиск ворог влаштував від Нововодяного до Невського, не оминаючи Макіївку. Також артилерія та міномети противника зосередили увагу на Білогорівці та Серебрянському лісі. За добу противник здійснив 117 обстрілів (514 снарядів).

Донеччина

Усього більше тисячі обстрілів по лінії зіткнення. Вид озброєння – артилерія, РСЗВ «Град». Під вогнем рашистів: с.Орлівка, Авдіївка, с.Нетайлове, Красногорівка, с.Вовченка. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Інформація про пошкодження уточнюється. Постраждалих немає. Вчора та сьогодні зранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Упродовж декількох годин російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Внаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, інший у важкому стані шпиталізовані до медзакладів. Постраждалі отримують усю необхідну допомогу. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 113 обстрілів (606 снарядів), з них по м. Херсон – 14 обстрілів (38 снарядів). Ворог продовжує атакувати місто Херсон. Внаслідок вчорашньої ранкової атаки у Центральному районі – «прильот» по оселі херсонців. Постраждав 29-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Стан потерпілого – середньої тяжкості.

У Корабельному районі Херсона під вогонь потрапив 54-річний чоловік, який знаходився на вулиці. Зараз потерпілий перебуває у медзакладі.

Також у Херсоні внаслідок артилерійського удару постраждав 67-річний чоловік. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу пораненому. Рашисти обстріляли Тягинку. У власній оселі поранення отримав 50-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні.

До лікарні звернулися двоє херсонців, які 11 грудня потрапили під ворожий обстріл у Корабельному районі Херсона. У чоловіків, 37 та 39 років, діагностували контузії, вибухові травми та уламкові поранення. Стан потерпілих – задовільний. Подальше лікування проходитимуть амбулаторно. За добу по області: шестеро людей дістали поранення.

Триває 658-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів противника.

Теги: росіяни тривога поранення ворог втрати рашисти населення озброєння місто робота чоловік Херсон Запорізька область Авдіївка Миколаїв обстріл

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