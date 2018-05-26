Дідусь зводив онука на рибалку: обоє загинули

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Попередня причина смерті чоловіка і підлітка - ураження електрострумом

Під Кременчуком на Полтавщині загинули 58-річний чоловік та 12-річний підліток, обставини їх смерті з'ясовує поліція, інформує Кременчуцький відділ поліції.

За його даними, тіла загиблих у ландшафтному заказнику Білецьківські плавні ввечері 25 травня виявили працівники водної поліції під час патрулювання акваторії Кам' янського водосховища, поблизу с. Стара Білецьківка.

Попередньо відомо, чоловік разом із онуком рибалили на моторному човні. Під час огляду місця події поліцейські виявили човен та увімкнену елекровудку.

Попередня причина смерті чоловіка і підлітка - ураження електрострумом.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.