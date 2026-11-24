Проєкт кварталу соціального житла на вулиці Миколайчука у Львові

Львів планує збудувати 347 квартир соціального житла на вулиці Миколайчука. Орієнтовна вартість проєкту становить майже €37 млн. Помешкання перебуватимуть у комунальній власності, а громадяни зможуть орендувати їх за доступною ціною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

За словами мера, насамперед соціальне житло буде доступне українцям, які втратили домівки через війну.

Також орендувати квартири зможуть:

ветерани;

родини загиблих захисників;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

молодь, яка виросла в інтернатах.

«Для багатьох родин це шанс нарешті не шукати щороку нову квартиру і не жити з думкою, що завтра доведеться знову переїжджати», – наголосив Садовий.

Будівництво здійснюватиметься за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського Союзу. Загальний бюджет першого етапу програми становить €100 млн, із яких €50 млн – кредит ЄІБ, ще €50 млн – грант Євросоюзу.

Львів увійшов до трійки українських міст, у яких першими реалізовуватимуть відповідну програму. Загалом заявки на участь подали 25 громад, серед яких відібрали Львів, Житомир та Кропивницький.

Новий житловий квартал проєктують з урахуванням потреб маломобільних громадян, літніх людей та батьків із дитячими візочками. Будинки відповідатимуть вимогам енергоефективності.

Міська влада також планує запровадити європейський досвід управління соціальним житлом, щоб забезпечити довгострокове функціонування системи доступної оренди.

Терміни завершення будівництва та конкретну вартість оренди квартир міський голова наразі не назвав.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство розвитку громад та територій працює над розширенням житлових програм для внутрішньо переміщених осіб. Одним із напрямів є розвиток соціального житла за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Тим часом восени 2026 року вартість оренди житла у Львові досягла рекордних показників. Серед головних причин – високий попит на квартири на тлі обмеженої пропозиції.

Крім того, у листопаді середня стартова вартість квадратного метра у львівських новобудовах становила $1,55 тис. Експерти також зафіксували зростання попиту на двокімнатні квартири серед покупців.