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Етноцид триває: окупанти вивезли старшокласників із Лисичанська до РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Етноцид триває: окупанти вивезли старшокласників із Лисичанська до РФ
Окупанти вивозять до РФ українських громадян
фото з відкритих джерел

Пів сотні 11-класників вивезено до РФ для підготовки та здачі російського єдиного державного екзамену

Російські окупанти вивозить українських старшокласників до РФ, щоб діти складали шкільні іспити на території Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, з Лисичанська було вивезено 50 11-класників для підготовки та здачі російського єдиного державного екзамену. Всіх школярів вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у вишах на території РФ.

«Мета всіх цих заходів - асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ – це РФ, а отже необхідно їхати здавати державні іспити на території Росії», - зазначає Центр національного спротиву.

Зауважимо, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують шукати дітей, які вчаться в українських онлайн-школах. Зокрема, у Бердянську вчителі т.зв. російських шкіл провели перевірку телефонів на виявлення відповідного додатку. Також з дітьми проводять розмови аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують.

У школах Старобільського району Луганської області російські загарбники раз на тиждень перевіряють гаджети у дітей.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області планують відкрити центр підготовки вчителів історії та російської мови для шкіл, оскільки інтервенти використовують такі навчальні заклади, як центр промивки мізків українських дітей.

Теги: Луганщина окупанти діти росія війна

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