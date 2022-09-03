Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка (документ)

Результати аналізів свідчать про отруєння Сальдо ріцином

Джерело Guildhall в українській розвідці надало заключення про результати аналізів екс-мера Херсона колаборнта Володимира Сальдо, проведених 27 Науковим центром Міністерства оборони РФ, в яких йдеться, що Сальдо було отруєно ядом ріцин.

У розвідці повідомляють, що за своєю специфікою отруєння рицином могло бути здійснене виключно людьми з найближчого оточення Сальдо, яке було поставлене на посади Федеральною службою безпеки РФ і є наслідком протистояння між ГРУ та ФСБ на окупованих територіях.

«Формування органів влади на окупованих територіях є прерогативою ФСБ. При цьому колаборанта Сальдо було призначено на керівну посаду в Херсоні відразу після окупації особисто генералом ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) Володимиром Алексєєвим для взяття під контроль фінансових потоків. У відповідь 5 Служба ФСБ в особі генерала Петровського Володимира Адамовича прийняла рішення змістити Сальдо і замінити людину зі своєї структури. Так заступником Сальдо став агент ФСБ РФ Костянтин Єлісєєв», – йдеться у повідомленні.

Джерело повідомляє, що через повний контроль ФСБ за самим Сальдо та його оточенням після отруєння в Москві не сприйняли версію про «українських диверсантів» і віддали матеріали на аналізу до 27 Наукового центру Міністерства оборони Росії.

Результати аналізів свідчать про отруєння Сальдо отрутою ріцин.

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«Отруєння Сальдо реалізовано Федеральною Службою Безпеки РФ, оскільки могло бути проведено виключно найближчим оточенням Сальдо, яке підбирало і перевіряло ФСБ і є наслідком протистояння між спецслужбами, що загострилося», – уклали в розвідці.

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ повідомили про отруєння херсонського гауляйтера Володимира Сальдо.

Повідомлялося, що Сальдо було перевезено до окупованого Криму, де йому стало гірше і його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому, пізніше було прийнято рішення доставити колаборанта до Москви для лікування водної з місцевих клінік.