Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка (документ)
Результати аналізів свідчать про отруєння Сальдо ріцином
Джерело Guildhall в українській розвідці надало заключення про результати аналізів екс-мера Херсона колаборнта Володимира Сальдо, проведених 27 Науковим центром Міністерства оборони РФ, в яких йдеться, що Сальдо було отруєно ядом ріцин.
У розвідці повідомляють, що за своєю специфікою отруєння рицином могло бути здійснене виключно людьми з найближчого оточення Сальдо, яке було поставлене на посади Федеральною службою безпеки РФ і є наслідком протистояння між ГРУ та ФСБ на окупованих територіях.
«Формування органів влади на окупованих територіях є прерогативою ФСБ. При цьому колаборанта Сальдо було призначено на керівну посаду в Херсоні відразу після окупації особисто генералом ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) Володимиром Алексєєвим для взяття під контроль фінансових потоків. У відповідь 5 Служба ФСБ в особі генерала Петровського Володимира Адамовича прийняла рішення змістити Сальдо і замінити людину зі своєї структури. Так заступником Сальдо став агент ФСБ РФ Костянтин Єлісєєв», – йдеться у повідомленні.
Джерело повідомляє, що через повний контроль ФСБ за самим Сальдо та його оточенням після отруєння в Москві не сприйняли версію про «українських диверсантів» і віддали матеріали на аналізу до 27 Наукового центру Міністерства оборони Росії.
Результати аналізів свідчать про отруєння Сальдо отрутою ріцин.
«Отруєння Сальдо реалізовано Федеральною Службою Безпеки РФ, оскільки могло бути проведено виключно найближчим оточенням Сальдо, яке підбирало і перевіряло ФСБ і є наслідком протистояння між спецслужбами, що загострилося», – уклали в розвідці.
Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ повідомили про отруєння херсонського гауляйтера Володимира Сальдо.
Повідомлялося, що Сальдо було перевезено до окупованого Криму, де йому стало гірше і його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому, пізніше було прийнято рішення доставити колаборанта до Москви для лікування водної з місцевих клінік.
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