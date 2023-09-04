До монастиря Московської церкви на Тернопільщині прийшла поліція (відео)
Цього року у храмі закінчується термін оренди
Сьогодні, 4 вересня, поліція оточила територію Богоявленського жіночого монастиря в місті Кременець, що на Тернопільщині. Про це повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Як зазначається зранку правоохоронні органи оточили Кременецький жіночий монастир на Тернопільщині. Як стверджують в УПЦ, це роблять з метою подальшого закриття та виселення монахинь.
Цього року у храмі закінчується термін оренди, продовжений востаннє у 2018 році на 5 років. Настоятелька храму просила директора заповідника не виселяти сестер, допоки Мінкульт та Фонд держмайна не дадуть відповіді на запит про продовження оренди.
Але комісія заповідника не відповідала на їхні запити, а зранку прийшла до храму з поліцією.
Близько 10 ранку комісія заповідника у супроводі поліції зайшла на території Кременецького монастиря. Близько 10:30 з Кременця повідомили, що комісія покинула територію Богоявленського монастиря.
Очевидці повідомляють, що на територію монастиря пропускають не всіх, паломникам, які не мають місцевої прописки, не дозволяють потрапити у святиню.
Раніше сестри попросили молитовної підтримки у віруючих УПЦ, оскільки їх обитель можуть закрити.
Відзначають, що монастир існує тут із 1990 року. Комплекс його приміщень належить державі, а останній договір було укладено монастирем у 2018 році на 5 років. Настоятелька ігуменя Димитрія направила лист до директора Кременецького заповідника, де повідомила, що монастир звернувся до Міністерства культури та Фонду держмайна з проханням продовження договору. І поки не було відповіді, вона просить заповідник не висиляти монахинь з приміщення.
«Зі свого боку монастир зробив все можливе для того, щоб продовжити користуватися державним майном на законних підставах (або на праві безоплатного користування або на праві оренди). Проте, держава не вчинила необхідних і залежних від неї дій. Наразі сьогодні 04.09.2023 р. зранку правоохоронні органи оточили монастир з метою подальшого закриття та виселення монахинь. Людей до святині пускають лише за пред’явлення паспорта. Поліція чекає подальших вказівок від влади», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці продовжують виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Для відвідувачів від 11 серпня тимчасово був закритий доступ на територію Печерського монастиря Лаври.
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