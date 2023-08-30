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МЗС Литви викликало представника Ватикану після імперських заяв Папи Римського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС Литви викликало представника Ватикану після імперських заяв Папи Римського
Папа Римський вкотре спантеличив світ новими заявами про Росію
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вер

Міністерство закордонних справ Литви запрошує представника Ватикану в Литві на переговори у зв’язку з висловлюваннями Папи Франциска у Санкт-Петербурзі, в яких він захоплюється величу російської імперії. Про це заявила прессекретарка МЗС Литви Пауліна Левіцкіте, повідомляє LRT.

«Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки», – сказала вона.

Після заяв Папи посольство Литви при Святому Престолі представило доводи апостольської нунціатури в Києві про те, що вона «категорично відкидає подібні інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не заохочував імперіалістичні ідеї». Посольство не надало дипломатичної оцінки позиції Литви.

Левіцкіте стверджує, що посольство не погодило з міністерством цю позицію.

Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік заявив: «Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

МЗС України відреагувало на заяви Папи Римського. Олег Ніколенко, речник МЗС України наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.

Також глава УГКЦ очікує пояснення від Папи Римського після його заяв про «велич Росії»

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Теги: Ватикан посольство прессекретар переговори Папа Римский Литва церква

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