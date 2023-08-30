МЗС Литви викликало представника Ватикану після імперських заяв Папи Римського

Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вер

Міністерство закордонних справ Литви запрошує представника Ватикану в Литві на переговори у зв’язку з висловлюваннями Папи Франциска у Санкт-Петербурзі, в яких він захоплюється величу російської імперії. Про це заявила прессекретарка МЗС Литви Пауліна Левіцкіте, повідомляє LRT.

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«Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки», – сказала вона.

Після заяв Папи посольство Литви при Святому Престолі представило доводи апостольської нунціатури в Києві про те, що вона «категорично відкидає подібні інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не заохочував імперіалістичні ідеї». Посольство не надало дипломатичної оцінки позиції Литви.

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Левіцкіте стверджує, що посольство не погодило з міністерством цю позицію.

Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік заявив: «Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

МЗС України відреагувало на заяви Папи Римського. Олег Ніколенко, речник МЗС України наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.

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