Поліція у Лаврі: що відбувається у святині (фото, відео)

Суд зобов'язав московську церкву повернути майно Нижньої Лаври

Правоохоронці продовжують виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Для відвідувачів від 11 серпня тимчасово закритий доступ на територію Печерського монастиря Лаври. Про це свідчить інформація на сайті національного заповідника.

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Наразі на територію Нижньої Лаври можуть зайти священнослужителі, ченці та працівники чоловічого монастиря. Водночас для звершення богослужінь і відвідування відкритий храм в ім’я прп. Агапіта Печерського біля входу до Нижньої Лаври.

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Зауважимо, що вранці біля готельних корпусів лаври з’явилися озброєні правоохоронці. Поліція вже вивела за межі території лаври вірянина УПЦ МП, який завзято відстоював свою позицію, але не був ченцем.

Прихильники УПЦ МП спозарання вартують на території Лаври фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у березні Міністерство культури попередило УПЦ МП, що та має звільнити будівлі на території «Нижньої Лаври». Державний заповідник «Києво-Печерська лавра», який розпоряджається ними, розірвав з церквою договір від 2013 року про безоплатне користування майном.

Однак в УПЦ МП не погодилися. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (Чоловічий монастир УПЦ МП), який діяв на території Нижньої Лаври, подав позов проти заповідника. А священники московської церкви хотіли залишитися у будівлях, поки триває суд.

Як відомо, 10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) повернути майно національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Йдеться про повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.