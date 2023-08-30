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Правоохоронці затримали блогера з Полтави, який плюнув у військового (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці затримали блогера з Полтави, який плюнув у військового (фото)
Правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку
фото: інтернет-видання Полтавщина

На Романа Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями

У центрі Полтави правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових. Найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу. Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових
Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових
фото: Анатолій Штефан

Ввечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу «Дім кави» правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. Судячи з фото із місця події, полтавець чинив опір і отримав травми. Як стало відомо ІВ «Полтавщині» це було спільне затримання спецпідрозділу поліції КОРД і СБУ.

Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових
Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових
фото: інтернет-видання Полтавщина
Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових
Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових
фото: інтернет-видання Полтавщина

Роман Заволока веде блог. Ще донедавна він працював тренером із фітнесу, а зараз ходить по вулицях Полтави й коментує різні події: покоси трави, роботу комунальників, корупційні історії, рішення влади тощо. Також Заволока часто сам підходив до працівників військкоматів на вулицях та ображав їх називаючи «чайками» та «гусями».

Найнахабніший вчинок стався між Сонячним і Петровським парком 26 серпня. Роман Заволока зі своїм товаришем ображав старшого солдата Олександра Мацька. Чоловіки кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому «Ти придурок, сам попався на крючок». В кінці розмови Роман Закволока плюнув у військового.

На Романа Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями. Поліція за ч. 2 статті 296 (Хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ). За якою статей Роману Заволоці затримали й оголосили підозру, наразі точно невідомо. 

Тривають слідчі дій. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у Полтаві стався черговий скандал, фітнес-тренер нагрубив та принизив військовослужбовця Олександра Мацька, коли той попросив показати документи.

Раніше стало відомо, що поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження стосовно блогера та фітнес-тренера Романа Заволоки.

Теги: Полтава військові поліція блогер

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