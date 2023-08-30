Правоохоронці затримали блогера з Полтави, який плюнув у військового (фото)

На Романа Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями

У центрі Полтави правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових. Найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу. Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

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Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових фото: Анатолій Штефан

Ввечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу «Дім кави» правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. Судячи з фото із місця події, полтавець чинив опір і отримав травми. Як стало відомо ІВ «Полтавщині» це було спільне затримання спецпідрозділу поліції КОРД і СБУ.

Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових фото: інтернет-видання Полтавщина

Правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових фото: інтернет-видання Полтавщина

Роман Заволока веде блог. Ще донедавна він працював тренером із фітнесу, а зараз ходить по вулицях Полтави й коментує різні події: покоси трави, роботу комунальників, корупційні історії, рішення влади тощо. Також Заволока часто сам підходив до працівників військкоматів на вулицях та ображав їх називаючи «чайками» та «гусями».

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Найнахабніший вчинок стався між Сонячним і Петровським парком 26 серпня. Роман Заволока зі своїм товаришем ображав старшого солдата Олександра Мацька. Чоловіки кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому «Ти придурок, сам попався на крючок». В кінці розмови Роман Закволока плюнув у військового.

На Романа Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями. Поліція за ч. 2 статті 296 (Хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ). За якою статей Роману Заволоці затримали й оголосили підозру, наразі точно невідомо.

Тривають слідчі дій. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у Полтаві стався черговий скандал, фітнес-тренер нагрубив та принизив військовослужбовця Олександра Мацька, коли той попросив показати документи.

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Раніше стало відомо, що поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження стосовно блогера та фітнес-тренера Романа Заволоки.