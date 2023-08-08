Удар по Покровську: поранено поліцейського та героя фільму «20 днів у Маріуполі»

Володимир допомагав рятувати життя людей у Маріуполі та на Донеччині, а вчора й сам постраждав унаслідок ракетного удару росіян

Поліцейський прибув на місце влучання російської ракети, щоб допомагати постраждалим

У Покровську на Донеччині поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі». Він прибув на місце ракетного удару росіян, щоб рятувати людей. Про це повідомив режисер Мстислав Чернов у Facebook.

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«В Покровську поранений Володимир, герой фільму «20 днів в Маріуполі», поліцейський, який врятував наші життя», – написав він.

Мстислав Чернов розповів, що ризикуючи собою, Володимир постійно допомагав рятувати людей у Маріуполі, а коли вирвався з оточення, то продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області.

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«Сьогодні він прибув на місце влучання російської ракети, щоб як завжди допомогти людям, і цього разу сам потрапив під повторний ракетний удар. Тримайся, друже. Нам ще повертатись у Маріуполь», – сказав режисер.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Наразі відомо про сімох загиблих і майже 30 поранених.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.