Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Покровську: поранено поліцейського та героя фільму «20 днів у Маріуполі»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по Покровську: поранено поліцейського та героя фільму «20 днів у Маріуполі»
Володимир допомагав рятувати життя людей у Маріуполі та на Донеччині, а вчора й сам постраждав унаслідок ракетного удару росіян
фото: Facebook / Мстислав Чернов

Поліцейський прибув на місце влучання російської ракети, щоб допомагати постраждалим

У Покровську на Донеччині поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі». Він прибув на місце ракетного удару росіян, щоб рятувати людей. Про це повідомив режисер Мстислав Чернов у Facebook.

«В Покровську поранений Володимир, герой фільму «20 днів в Маріуполі», поліцейський, який врятував наші життя», – написав він.

Мстислав Чернов розповів, що ризикуючи собою, Володимир постійно допомагав рятувати людей у Маріуполі, а коли вирвався з оточення, то продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області.

«Сьогодні він прибув на місце влучання російської ракети, щоб як завжди допомогти людям, і цього разу сам потрапив під повторний ракетний удар. Тримайся, друже. Нам ще повертатись у Маріуполь», – сказав режисер. 

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Наразі відомо про сімох загиблих і майже 30 поранених.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Читайте також: «Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)
Теги: Донеччина поліція поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:17
Наслідки ворожої атаки у Костянтинівці
Окупанти обстріляли Костянтинівку «Смерчем»: є поранені
30 липня, 23:32
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни постійно обстрілюють Авдіївку ледь не з усіх видів озброєння
Під носом в окупантів: поліціянти встановили український прапор на краю Авдіївки
30 липня, 18:29

Події в Україні

Повітряні сили попередили про загрозу ракетної атаки для низки областей
Повітряні сили попередили про загрозу ракетної атаки для низки областей
Удар по Покровську: поранено поліцейського та героя фільму «20 днів у Маріуполі»
Удар по Покровську: поранено поліцейського та героя фільму «20 днів у Маріуполі»
Ворог вдарив по приватних будинках на Харківщині: є загиблі й поранені (фото)
Ворог вдарив по приватних будинках на Харківщині: є загиблі й поранені (фото)
Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих зросла до семи (оновлено)
Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих зросла до семи (оновлено)
Кількість жертв у Покровську збільшилась: серед них заступник начальника обласної ДСНС
Кількість жертв у Покровську збільшилась: серед них заступник начальника обласної ДСНС
«Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)
«Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
8316
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
7491
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
4702
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
4283
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3651
Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті?

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
6 серпня, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
6 серпня, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту