До окупованого Криму приїхав британський спортсмен, якому СБУ забороняла в’їзд



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Фото: Радіо Свобода Ґері Гант

В окупованому Криму пройшли змагання з кліфф-дайвінгу

Британський спортсмен Ґері Гант, якому в 2017 році заборонили в'їзд в Україну за участь в змаганнях в окупованому Криму, став переможцем російського «кубка світу» зі стрибків у воду з висоти 27 метрів, який пройшов в курортному селищі Сімеїз на півдні окупованого півострова.

Як повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, друге місце посів українець Олексій Пирогов, третє – американець Кайл Мітріон.

Агентство Reuters підтвердило цю інформацію й опублікувало відео змагань зі стрибків у воду.

Організовані Росією змагання з кліфф-дайвінгу (стрибки в воду зі скелі) пройшли в анексованому Криму 18 серпня. У них брали участь 12 спортсменів. Вперше цей захід відбувся в 2017 році.

Минулого року посольство України у Великій Британії висловлювало розчарування у зв’язку з участю британських спортсменів у цих змаганнях. Дипломатичне відомство закликало громадян Британії утримуватися від незаконного відвідування півострова.

Підконтрольна Кремлю влада регулярно запрошує представників іноземних держав відвідати Крим, таким чином прагнучи легалізувати анексію півострова.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.