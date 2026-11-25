За минулу добу на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Новини війни

Минулої доби авіація противника завдала 72 авіаційних ударів, зокрема скинула 211 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 1863 дрони-камікадзе та здійснили 1520 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Юнаківка, Миропілля, Стара Гута та Студенок Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Радьківка, Яструбщина, Нова Слобода, Лужки та Катеринівка.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Коренька та Малої Корчаківки.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили три атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Малої Вовчої та Охрімівки.

На лиманському напрямку

Українські захисники відбили 12 атак у районах Платонівки, Греківки, Новоєгорівки, Лимана, Зарічного та Діброви.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя та Кривої Луки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новопавлівки, Довгої Балки, а також у напрямку Миколайпілля.

На покровському напрямку

Українські оборонці зупинили 28 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Грузького, Степів, Чернігівки, Красноподілля, Новогришиного, Мирного та Кам'янки.

На гуляйпільському напрямку

Відбито 11 атак загарбників у районах Нового Запоріжжя, Злагоди, Воздвижівки, Рівного, Копанів, Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського.

Нагадаємо, триває 1736-й день повномасштабної війни в Україні.