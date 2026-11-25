Трамп прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть досягти мирної угоди між Україною та Росією до січня. На запитання журналістів американський лідер усміхнувся та перепитав: «Хто це сказав? Що він хоче, щоб я зробив?». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву американського лідера.

Трамп заявив, що не прив'язаний до конкретних термінів завершення війни. Водночас він висловив бажання врегулювати конфлікт якомога швидше.

«Я не прив'язаний до жодних дедлайнів. Я просто хотів би побачити, як це закінчиться. Знаєте, це не стосується нас… Я б із задоволенням вирішив це питання сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде далі», – сказав президент США.

Він також зауважив, що готовність сторін до завершення війни змінюється. За словами Трампа, іноді складається враження, що російський диктатор Володимир Путін готовий припинити бойові дії, а Зеленський – ні. В інші дні, навпаки, український президент демонструє готовність до домовленостей, тоді як Москва не погоджується.

«Усе залежить від того, який сьогодні день», – зазначив Трамп.

24 листопада Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть якомога швидше укласти мирну угоду, бажано до січня.

За словами українського президента, Київ також зацікавлений у швидкому завершенні війни, однак не ціною поступок лише з боку України. Зеленський наголосив: якщо домовленості, прийнятні для Києва, не буде досягнуто, Україна вимагатиме від США значного пакета військової допомоги та посилення санкцій проти Росії.

Також Зеленський заявляв про необхідність якнайшвидше провести переговори за участю України, США, Росії та Європи. За його словами, Київ готовий долучитися до такої зустрічі хоч наступного дня.