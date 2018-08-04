До окупованого Криму протягом липня зайшли 19 вантажних суден-порушників



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Всі судна були під прапором Російської Федерації

З 1 по 31 липня до портів окупованого Криму зафіксовано заходження 19-ти вантажних суден-порушників. Всі судна були під прапором Російської Федерації. Загалом цими суднами здійснено 58 заходів до портів Севастополя та Керчі. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Окрім того на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 12 суден під прапорами Російської Федерації та 1 – під прапором Островів Кука.

У відомстві нагадали, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закриті розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 578-р «Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту» та відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 р. № 255 «Про закриття морських портів».

Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України, і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема, кримінальну.