У Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки загинула людина. Пошкоджено об'єкти цивільного бізнесу, серед яких торговельний центр «Епіцентр» та відділення «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Білоцерківської міської ради.

За словами секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба російські війська атакували інфраструктуру Білої Церкви. Цього разу під ударом опинилися не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й підприємства цивільного бізнесу.

Серед пошкоджених об'єктів місцева влада назвала:

торговельний центр «Епіцентр»;

об'єкти «Нової пошти»;

інші підприємства цивільного бізнесу.

Унаслідок атаки загинула одна людина. Інформація про масштаби руйнувань та інші наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, 24 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти у Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. На місцях працювали фахівці, які ліквідовували наслідки ударів та оцінювали пошкодження.