Рятувальники на місці пожежі після атаки дронів на Волинську область

Ввечері 24 листопада ворог знову атакував Ковельську громаду на Волині, і уламки реактивного шахеда впали на автостоянку відпочинкового комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виконувача обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка.

Що відомо про атаку

Під час останньої повітряної тривоги сили ППО зафіксували в повітряному просторі області три реактивні ударні безпілотники. За даними Волинської ОВА, кожен із них впав у різному місці:

перший дрон уразила мобільна вогнева група, і його уламки впали на автостоянку відпочинкового комплексу;

другий безпілотник упав на території ще одного підприємства, там обійшлося без травмованих і загиблих;

третій вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби, він упав, нічого не зруйнувавши, і ніхто не постраждав.

Після падіння уламків на автостоянці спалахнула пожежа, а троє людей дістали осколкові поранення. Постраждалим уже надали медичну допомогу, рятувальники ліквідували вогонь.

Роман Романюк закликав волинян не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до сигналу відбою тривоги. «Загрозу становлять не лише ворожі безпілотники, а й їхні уламки», – наголосив очільник області.

Удар по Ковелю напередодні

Атака сталася менш ніж через добу після попереднього удару по Ковельській громаді. Як повідомила Ковельська міська рада, ввечері 23 листопада на одній з автостоянок міста спалахнула пожежа, яку рятувальники згодом загасили. Тоді обійшлося без постраждалих, але пошкоджено приватне майно.

На «гарячу лінію» міськради надійшло 14 звернень від власників пошкодженого житла: у будинках понівечено дахи, вибито дерев'яні та пластикові вікна, у стелях з'явилися тріщини. Наслідки зафіксує комісія з обстеження пошкодженого нерухомого майна. Частині мешканців допоможуть ремонтні бригади РЖКП №1. Ті, хто відремонтує житло чи замінить вікна власним коштом, зможуть подати документи на відшкодування з бюджету громади.

Комісія водночас продовжує розглядати заяви ковельчан, житло яких постраждало під час попередніх атак. На черговому засіданні вона розглянула повні пакети документів п'ятьох містян і готує рішення про виплату їм компенсації.

Волинь під постійним ударом

Ковель і загалом Волинська область останніми тижнями регулярно опиняються під ударами реактивних шахедів. Зокрема, у ніч на 12 листопада російський дрон упав на стоянку митного термінала у Ковелі, загорілися кілька вантажівок і бензовоз. Тоді постраждала одна людина, її життю нічого не загрожувало.

24 листопада російський безпілотник через Волинь залетів у Польщу під час нічної атаки на Україну. Згодом він повернувся і атакував Волинську область.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня окупанти безперервно атакували Волинь реактивними шахедами: на область спрямували близько 20 ворожих цілей. Унаслідок нічної атаки на Волинь постраждали підприємства, є травмовані, а без світла тоді залишилися 370 тис. абонентів.