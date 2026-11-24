Російський БпЛА атакував залізничну станцію у місті Коростень Житомирської області. Уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію. Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Тут є велике стаціонарне укриття, куди й перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що ніхто з працівників не постраждав.

«Учергове наголошуємо: після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень, які лунають. Це рятує життя. Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, – означає наражати себе на смертельну небезпеку. Дотримуйтеся інструкцій та подорожуйте безпечно!», – підкреслила компанія.

Нагадаємо, у ніч проти 24 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. За попередньою інформацією, внаслідок збиття ворожого безпілотника виникла пожежа.

Згодом РФ повторно атакувала Вінницю. Унаслідок цього постраждали четверо чоловіків.

Також у ніч проти 24 листопада російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.