Сьогодні, 24 листопада, російська терористична армія повторно атакувала Вінницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Сергія Моргунова.

«Повторна атака на Вінницю. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено тролейбус та автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Згодом о 08:43 очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна уточнила, що у Вінниці внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільне підприємство та об’єкт енергетичної інфраструктури.

«Постраждали четверо чоловіків. Усі отримали травми легкого ступеня тяжкості. Трьом надали медичну допомогу на місці, одного госпіталізували. Також пошкоджено дві зупинки громадського транспорту, чотири автомобілі, тролейбус і прилеглі будівлі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», – додала Заболотна.

Нагадаємо, у ніч проти 24 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. За попередньою інформацією, внаслідок збиття ворожого безпілотника виникла пожежа.

Також у ніч проти 24 листопада російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.