Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 24 листопада відвідає Закарпаття, де планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву угорського прем’єра.

«Сьогодні я вирушаю на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади. Разом із міністеркою Анітою Орбан ми відвідаємо кілька угорських установ», – написав Мадяр.

Він наголосив, що це буде перший візит угорського прем’єр-міністра до України з 2015 року. Таким чином, зустріч на Закарпатті стане важливою подією у двосторонніх відносинах після тривалого періоду напруженості між Києвом і Будапештом.

Мадяр раніше заявляв, що хоче особисто передати угорській громаді на Закарпатті слова підтримки від Угорщини. Під час виступу в парламенті 23 листопада він також висловив співчуття українцям і закарпатським угорцям через російську агресію.

За словами прем’єра, у цій війні Росія є агресором, а Україна та український народ – жертвами. Він також заявив, що Угорщина підтримує закарпатських угорців і українців, навіть якщо така позиція не подобається Москві.

Водночас Мадяр наголосив, що Будапешт порушуватиме перед Києвом питання прав угорської національної меншини, зокрема роботи угорських шкіл, використання рідної мови та освіти угорською мовою.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр звернувся до депутатів парламенту після російської атаки на Закарпаття. Він закликав опозицію переглянути свою позицію щодо війни Росії проти України та виступити на захист закарпатських угорців.