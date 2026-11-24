США затримують передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема тих, які вже придбали європейські партнери. Українські посадовці побоюються, що адміністрація президента Дональда Трампа може використовувати військову допомогу як важіль тиску на Київ, щоб домогтися територіальних поступок Росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними видання, міністр оборони США Піт Гегсет досі не погодив передачу приблизно 60 американських ракет-перехоплювачів. Ідеться про 40 ракет PAC-3, постачання яких планували з вересня до грудня, а також близько 20 старіших ракет PAC-2. Частина боєприпасів перебуває на складах у Європі, а їх придбання фінансують союзники України.

Оскільки системи Patriot та ракети до них виробляють у США, Вашингтон має надати дозвіл на експорт або реекспорт озброєння, навіть якщо воно вже перебуває в арсеналах європейських країн. Без погодження Пентагону партнери не можуть передати ці боєприпаси Україні.

Окремо затримується розгляд домовленості, яка мала б дозволити Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі для Patriot. Президент США Дональд Трамп обіцяв надати таку можливість ще влітку, однак відповідне питання досі перебуває на розгляді американського оборонного відомства.

Українські посадовці підозрюють, що затримки з озброєнням можуть бути частиною політики тиску на Київ у межах переговорів про завершення війни. На їхню думку, Вашингтон може послаблювати оборонні можливості України, аби схилити її до швидшої мирної угоди, яка передбачатиме поступки Росії.

Водночас Пентагон заперечує зміну підходу до військової підтримки України. Представник американського оборонного відомства заявив Financial Times, що політика щодо допомоги Києву залишається незмінною. За його словами, США продовжують роботу над розширенням співпраці з Україною та європейськими партнерами у виробництві систем Patriot.

Проблема з ракетами загострюється на тлі посилення російських повітряних атак. Україна потребує додаткових перехоплювачів для захисту від балістичних ракет, а нестача боєприпасів залишає частину пускових установок без можливості повноцінно відбивати удари.

Раніше Зеленський звертався до США та партнерів із проханням прискорити передачу ракет Patriot, які вже були оплачені союзниками. За даними FT, Трамп також відмовив Україні в запиті на зимовий пакет із 300 перехоплювачів, пославшись на обмежені світові запаси.

Варто нагадати, що міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні озвучив основні потреби України у військовій допомозі. Він закликав партнерів зосередитися на трьох напрямках: протиповітряній обороні, посиленні авіаційних спроможностей та безпілотних системах.