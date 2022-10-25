Доба на Луганщині: ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів, в окупантів закінчуються офіцери 

Окупанти протягом минулої доби, 24 жовтня, обстріляли Невське, Стельмахівку, Надію та Білогорівку, заселяються у домівки лисичан та сватівчан, та шукають охочих на роботу з «вагнерівцями»

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Луганщини – ще над трьома із них замайорів синьо-жовтий прапор. Втім, росіяни накривають вогнем ті райони, де самі нещодавно базувалися. Координати, де саме залишаються люди, пам’ятають – туди і б’ють. Про це у ранковому зведенні 25 жовтня повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Дістається селам на Куп’янському та Лиманському напрямках. Із танків та артилерії окупантами розстрілюються Невське, Стельмахівка, Надія та Білогорівка. Відбиті атаки противника в районі Білогорівки.

«У Лисичанську росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони діють на новим указом Путіна – беруть необхідне для потреб оборони. Із кожною ротацією в квартирах лисичан стає все чистіше. І у цьому місті, і у Сватовому є багато фактів заселення військових та колаборантів у чужі домівки», – йдеться в повідомленні.

Далі від лінії фронту триває розбудова «лінії вагнера». А на стовпах почастішали оголошення про набір на вакансії «групою вагнера». Потрібні, зокрема, бульдозеристи, водії-маніпуляторники, екскаваторники, водії важної техніки. Вимоги: вік 24-50 років, досвід роботи на подібній техніці. Чомусь у «елітній» компанії вакансії останнім часом почастішали.

«У ворогів спостерігається суттєвий некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин. Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід», – каже Гайдай.

Тим часом авіація Сил оборони України протягом 24 жовтня завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, п'яти складів боєприпасів та позицій дев'яти зенітних ракетних комплексів ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію «Зоопарк» та два інші важливі об’єкти противника.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.