Чому сповільнився контрнаступ ЗСУ на Луганщині: Гайдай назвав причину

Сергій Гайдай висловив сподівання, що уже найближчим часом українці отримають від Генштабу ЗСУ хороші новини щодо Луганщини

Контрнаступ Сил оборони України на Луганщині дещо сповільнився через дощі, але українські воїни продовжують просуватися вперед. Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

«Нам заважає трохи погода, бо зараз дощі, якраз на кордоні Донецької та Луганської області, і це сповільнює наступ, тому що техніка в'язне, але все одно, я сподіваюся, що найближчим часом від Генерального штабу ми отримаємо хороші новини», – сказав Гайдай.

Крім того, очільник ОВА розповів, що окупанти будують оборонні споруди в Бєлгородській області РФ. Очевидно, вони готуються до залишення захоплених територій і так званого «перегрупування».

«Ми чітко розуміємо, що плани, які вони (окупанти - ред.) собі ставили, повністю провалено», – сказав Гайдай.

Посадовець наголосив, що проти ЗСУ «стоїть величезна кількість зброї, техніки та особового складу».

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти затримали у Кремінній мобілізованих, які після прибуття на передову відмовилися воювати. За даними Гайдая, лише в одному полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти знеструмлюють населені пункти Луганщини, щоб люди залишали свої домівки.

Також відомо, що російські загарбники підірвали декілька мостів у Луганській області, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ. Також рашисти підтягнули багато техніки та мобілізованих в область.