Окупанти вигадали цинічний спосіб вигнати мешканців Луганщини з домівок

У Сєвєродонецьку окупанти вже збирають списки охочих заселитися в чужу домівку

Російські окупанти знеструмлюють населені пункти Луганщини, щоб люди залишали свої домівки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На півночі Луганщини почастішали випадки шантажу населення окупантами шляхом знеструмлення населених пунктів, що змушує деяких людей поступово залишити власні будинки», – розповів він.

Водночас у Сєвєродонецьку окупанти вже збирають списки охочих заселитися в чужу домівку. «Адміністрація пропонує квартири з усіма умовами. Опитування розпочали із вулиці Новікова», – повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, російські загарбники підірвали декілька мостів в Луганській області, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ. Також рашисти підтягнули багато техніки та мобілізованих в область.

Але близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції на Луганщині відмовились воювати.

До слова, в Новоолексіївці Генічеського району Херсонської області російські загарбники захоплюють будинки жителів селища, які евакуювалися на території, підконтрольні Україні.