Білоруські підприємства збирають кошти на допомогу російським окупантам

Кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим російським військовим

На держпідприємствах республіки Білорусь розпочато збір коштів на потреби «Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За даними білоруського підпілля, фактично, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим російським військовим, що воюють в Україні.

Офіційно повідомляється, що кошти збирають нібито білоруським військовим.

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Збором займається контрольована білоруським міноборони організація «Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав». Вона створена в 1995 році, а до основних цілей діяльності організації, згідно зі статутом, відносяться соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території інших держав.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на «контртерористичну загрозу».