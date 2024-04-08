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Дрон, який вибухнув на території ЗАЕС, вразив обладнання спостереження та військову техніку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Дрон, який вибухнув на території ЗАЕС, вразив обладнання спостереження та військову техніку
На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон
фото з відкритих джерел

«Хоча пошкодження на енергоблоці №6 не поставило під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який потенційно міг підірвати цілісність системи захисної оболонки реактора», – генеральний директор МАГАТЕ

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня впали три дрони. Вони вразили обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора 6-го енергоблока та військовий автомобіль. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Після отримання інформації від ЗАЕС (Ред. – російської окупаційної адміністрації на Запорізькій АЕС) про атаки безпілотників, експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, виїхали на три вражені локації. Вони змогли підтвердити фізичний вплив вибухів безпілотників, у тому числі на одній з шести реакторних будівель станції, де, як виявилося, було уражено обладнання для спостереження та зв'язку. Коли вони перебували на даху реактора 6-го енергоблока, російські війська відкрили вогонь по тому, що виглядало як безпілотник, який наближався. Після цього пролунав вибух біля будівлі реактора», – йдеться у повідомленні.

МАГАТЕ повідомило, що побачило залишки безпілотників у цьому та двох інших місцях на станції: «На одному з них, за межами лабораторії, вони побачили плями крові поруч з пошкодженим військовим транспортним засобом, що вказує на щонайменше одну жертву».

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначило, що протягом дня чули вибухи та стрілянину на місці події. Крім того, чуло кілька вихідних пострілів з артилерії з місця поруч із Запорізькою АЕС.

Команда МАГАТЕ не виявила «жодних структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки».  Однак зазначила, що спостерігали незначне поверхневе обгорання верхньої частини даху купола реактора на енергоблоці №6 і подряпини на бетонній плиті, що підтримує резервуари для зберігання первинної води для підживлення реактора.

«Хоча пошкодження на енергоблоці №6 не поставило під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який потенційно міг підірвати цілісність системи захисної оболонки реактора», – зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Рафаель Гроссі засудив будь-які атаки на АЕС та закликав військових, які приймають рішення, «утриматися від будь-яких дій, що порушують основні принципи захисту ядерних об'єктів».

Нагадаємо, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Згодом, представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.

Теги: Запоріжжя Енергодар безпілотник Запорізька область Україна АЕС війна окупанти росія Запорізька АЕС

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