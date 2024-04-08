Дрон, який вибухнув на території ЗАЕС, вразив обладнання спостереження та військову техніку

«Хоча пошкодження на енергоблоці №6 не поставило під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який потенційно міг підірвати цілісність системи захисної оболонки реактора», – генеральний директор МАГАТЕ

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня впали три дрони. Вони вразили обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора 6-го енергоблока та військовий автомобіль. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Після отримання інформації від ЗАЕС (Ред. – російської окупаційної адміністрації на Запорізькій АЕС) про атаки безпілотників, експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, виїхали на три вражені локації. Вони змогли підтвердити фізичний вплив вибухів безпілотників, у тому числі на одній з шести реакторних будівель станції, де, як виявилося, було уражено обладнання для спостереження та зв'язку. Коли вони перебували на даху реактора 6-го енергоблока, російські війська відкрили вогонь по тому, що виглядало як безпілотник, який наближався. Після цього пролунав вибух біля будівлі реактора», – йдеться у повідомленні.

МАГАТЕ повідомило, що побачило залишки безпілотників у цьому та двох інших місцях на станції: «На одному з них, за межами лабораторії, вони побачили плями крові поруч з пошкодженим військовим транспортним засобом, що вказує на щонайменше одну жертву».

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначило, що протягом дня чули вибухи та стрілянину на місці події. Крім того, чуло кілька вихідних пострілів з артилерії з місця поруч із Запорізькою АЕС.

Команда МАГАТЕ не виявила «жодних структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки». Однак зазначила, що спостерігали незначне поверхневе обгорання верхньої частини даху купола реактора на енергоблоці №6 і подряпини на бетонній плиті, що підтримує резервуари для зберігання первинної води для підживлення реактора.

«Хоча пошкодження на енергоблоці №6 не поставило під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який потенційно міг підірвати цілісність системи захисної оболонки реактора», – зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Рафаель Гроссі засудив будь-які атаки на АЕС та закликав військових, які приймають рішення, «утриматися від будь-яких дій, що порушують основні принципи захисту ядерних об'єктів».

Нагадаємо, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Згодом, представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.