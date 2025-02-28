Новий курс Європи без США. Чи це реально?

Такий запит є актуальним, хоча підтримують його в ЄС не всі

Чи можливий новий ядерний альянс Європи без США?

Після перемоги на парламентських виборах лідер християнських демократів Фрідріх Мерц заявив про необхідність створення незалежного від США європейського оборонного союзу.

Резонанс викликали також пропозиції щодо створення Францією та Британією європейської «ядерної парасольки», так само, як і готовність Мерца збільшити допомогу Україні, зокрема ракетами Taurus.

На його думку, останні дії Вашингтона щодо зближення з Росією в обхід Європи та України роблять США ненадійним союзником. Зіграла роль і підтримка адміністрацією США праворадикальної «Альтернативи для Німеччини» – конкурента партії Мерца.

Думки нового німецького лідера збігаються з актуальними тенденціями у сфері безпеки в Європі. Сьогодні це проявляється в ініціативі Франції та Британії щодо створення європейського миротворчого контингенту для України. Відповідають вони і заявам Макрона про необхідність «стратегічної автономії» Європи.

На думку Мерца, альтернативний формат безпеки для ЄС міг би бути розроблений ще до червневого саміту НАТО.

Такий запит є актуальним, хоча підтримують його в ЄС не всі. Польща виступає за розширення оборонної співпраці, але водночас прагне гарантій від Вашингтону щодо продовження його військової присутності. Неоднозначною може бути позиція Будапешта, Братислави та можливо, і деяких інших столиць.

Водночас новий союз включатиме Велику Британію та, ймовірно, деяких інших держав НАТО, які не є членами ЄС. Тож його остаточна конфігурація може відрізнятися від складу Євросоюзу.

Є також практичні проблеми, пов’язані з кооперацією та взаємозалежністю у НАТО, у тому числі у критично важливих військових сферах. Замінити США автономними європейськими можливостями у короткостроковій перспективі буде складно.

Пригадаємо хоча б історію із застосуванням Storm Shadow, які можуть бути ефективними лише з американською системою наведення. І це далеко не всі «вузькі місця», не згадуючи вже про «ядерну парасольку».

Не варто ігнорувати і фінансовий бік питання, як і недоцільність створення паралельних НАТОвським спільних систем зв’язку, ППО, розвідки і стеження, які значною мірою базуються на американському внеску.

Тому найближчим часом повного «розлучення» Європи і США у військовій сфері очевидно не буде.

Мова може йти про поступовий рух до більшої автономії, як фінансової, так і фізичної, тобто до продовження «співжиття» на нових умовах. Швидкість цього процесу залежатиме від внутрішньополітичних подій у США.