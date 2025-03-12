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Боронив Україну ще до повномасштабного вторгнення. Згадаймо Андрія Гришкевича

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Боронив Україну ще до повномасштабного вторгнення. Згадаймо Андрія Гришкевича
Андрій Гришкевич з дитинства захоплювався спортом – займався боксом, мав понад 40 стрибків із парашутом
колаж: glavcom.ua

Чоловік у 2020 році підписав контракт на військову службу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Гришкевича.

Життя солдата Андрія Гришкевича обірвалося 10 червня 2024 року на Покровському напрямку у Донецької області. Про це повідомила Рівненська міська рада.  

Андрій Гришкевич народився 13 жовтня 1996 року. Навчався у Квасилівській загальноосвітній школі, згодом закінчив Автотранспортний фаховий коледж за спеціальністю «Міжнародні перевезення на автотранспорті». Далі продовжив навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування, де здобув вищу освіту. Після завершення навчання працював брокером митного контролю.

«З дитинства захоплювався спортом – займався боксом, мав понад 40 стрибків із парашутом. Любив музику, писав пісні, грав на гітарі. Вів активний і здоровий спосіб життя, організовував подорожі та відпочинки для друзів. Був справедливим, добрим, щирим та відповідальним сином і товаришем», – розповідає мама Світлана.

У травні 2020 року Андрій Гришкевич підписав контракт на військову службу
У травні 2020 року Андрій Гришкевич підписав контракт на військову службу
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У травні 2020 року підписав контракт на військову службу. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, Андрій продовжив службу та став на захист Батьківщини.

27-річний солдат Андрій Гришкевич загинув 10 червня 2024 року на Покровському напрямку, Донецької області.

Траурний портрет захисника Андрія Гришкевича
Траурний портрет захисника Андрія Гришкевича
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання із героєм відбулося 9 березня, о 10:00 на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військового на Алеї Героїв кладовища «Тинне».

2 фото
На весь екран
Прощання із захисником Андрієм Гришкевичем
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У героя залишилися батьки та брат. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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