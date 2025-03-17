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Крупу через пів року після арешту нарешті звільнено. Ексчиновниці... виплатять компенсацію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Крупу через пів року після арешту нарешті звільнено. Ексчиновниці... виплатять компенсацію
З 24 лютого 2025 року Тетяну Крупу звільнено з посади головлікаря МСЕК
фото: Ґрати

З початку жовтня 2024 року після оголошення підозри та арешту Тетяна Крупа не з’являлася на робочому місці

Головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» Тетяну Крупу, підозрювану у незаконному збагаченні, звільнено з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження голови Хмельницької облради Віолети Лабазюк від 20 лютого.

Підставою для звільнення з 24 лютого 2025 року послужила ліквідація медичного закладу, який очолювала вищезгадана головлікарка.

Крупу через пів року після арешту нарешті звільнено. Ексчиновниці... виплатять компенсацію фото 1

Крім цього, голова облради доручила ліквідаційній комісії медзакладу провести з Тетяною Крупою «розрахунок при її звільненні, відповідно до законодавства».

У коментарі «Главкому» один із членів ліквідаційної комісії повідомив: Крупа може розраховувати на компенсацію коштів за невикористану відпустку.

Що стосується виплати заробітної плати голові МСЕК Хмельниччини після того, як їй було оголошено підозру, а потім арештовано, співрозмовник видання висловив сумнів про відшкодування цих коштів. Адже Тетяна Крупа кілька місяців фактично була відсутня на робочому місці і не виконувала посадових обов’язків.

Більше того, з 7 жовтня 2024 року голова облради призначила лікаря-хірурга Юрія Бевзюка тимчасово виконувачем обов’язків головлікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Крім того, у помешканні підозрюваної, а також у квартирі її сина, ексочільника обласного Пенсійного фонду було знайдено низку медичної документації осіб, котрі збиралися оформити групу інвалідності або йшли на переогляд МСЕК.

4 жовтня 2024 року ДБР затримало Тетяну Крупу; наступного дня їй було оголошено підозру у незаконному збагаченні. А 7 жовтня 2024 року голову МСЕК Хмельниччини взято під варту. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

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Теги: війна Хмельниччина МСЕК гроші корупція в Україні звільнення

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