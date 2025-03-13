Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Перемир’я на 30 днів: що може задумати Путін?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Головним промоутером мирної угоди зараз може бути лише Путін
колаж: glavcom.ua

Напередодні 30-денного перемирʼя

Вірогідність того, що Путін піде на 30-денне перемирʼя доволі висока. І точно так само, висока ймовірність того, що разом зі згодою, він повторить мантру про російську конституцію і необхідність «звільнення» Херсона й Запоріжжя.

Отже, що ми можемо розуміти і спрогнозувати зараз?

• 1 •

Зараз у російському суспільстві чітко сформовані приблизно від 30 до 35% ура-патріотів, які хочуть продовження війни і є 60-70% мовчазної більшості, які хочуть зупинки війни (звільнення Курщини буде для них повною перемогою).

• 2 •

Як мінімум, половина активних ура-патріотів доволі критично настроєні проти Путіна і його режиму. Звичайно, зараз вони не мають ані субʼєктності, ані явно вираженого лідера. А їхня єдина ідея – продовження війни заради майбутньої величі (щоб знову не бути приниженими).

Але у перспективі 7-10 років (максимальна часова перспектива транзиту влади) ця група не просто не щезне, вона перетвориться на вагому політичну групу, яка буде носієм великої образи (у російських реаліях – пасіонарності образи) на будь-яке рішення окрім повного знищення України. Не варто забувати, що путінізм, багато у чому виріс на схожому ресентименті.

• 3 •

Дуже важливо звернути увагу на те, що оточення Путіна, хоч і абсолютно лояльне до нього, мислить в категоріях транзиту влади. І в питанні подальших мирних переговорів виходить з трьох складових:

  • Як це вплине на їхній матеріальний стан зараз;
  • Як це може відобразитися на їхньому подальшому політичному майбутньому;
  • Як це вплине на тривалість спокійного і щасливого правління Путіна (цей пункт багато у чому збігається з попереднім, але все ж це різні логіки: путінська логіка вічного правління без проголошення наступника і логіка еліт, які готуються до транзиту).

Із сумного для нас: в оточенні Путіна нема нікого, хто готовий вголос говорити про завершення СВО. В історичних аналогіях, які я дуже не люблю: немає Мікояна, який виступав проти рішень Хрущова у розпал Карибської кризи.

Як би це парадоксально не звучало, головним промоутером мирної угоди зараз може бути лише Путін. Нагадаю, що національна ідея Росії – це «Путін має правити якомога довше і померти якомога пізніше у кріслі президента». Він готовий іти на цю угоду, якщо це забезпечить йому довге і щасливе правління.

І тому, зараз багато чого буде залежати від того, як себе буде вести оточення: лякати Путіна розбалансуванням системи (апелюючи до 30% ура-патріотів) чи, навпаки, заспокоюючи його бажанням 70% мовчазної меншості та лякаючи цілком реальним обвалом нафтового експорту у разі відмови від миру.

Але, за будь-яких обставин, Росія готується вже не до перемирʼя, а до переговорів по суті миру. І головні виклики для нас наступні:

  • росіяни будуть розторговувати Іран та Північну Корею в обмін на поступки по Україні;
  • росіяни піднімуть фінансові ставки у своїй угоді з американцями (збільшать фінансову привабливість;
  • росіяни спробують дестабілізувати ситуацію в Україні через певні інформаційні вкиди і можливі провокації;
  • росіяни можуть спробувати провести якісь теракти під українським прапором (вірогідність мінімальна, але треба бути готовим до цього).

Окремо, треба винести за дужки Китай, який, у разі 30-денного перемирʼя напевне реально включиться у гру. Варіантів цього включення у нього два – або разом з РФ або ж у двосторонній грі з США.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп путін війна Україна обмін Китай росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Європа налякана Трампом навіть більше, ніж Путіним»
США і Європа – більше не однодумці
16 лютого, 08:15
Цей скандал увійде у підручники з історії: катастрофічно невдала зустріч ознаменувала нову геополітичну епоху
Рузвельт і Рейган перевертаються у могилах… Тема №1
1 березня, 16:45
Володимир Путін збирає досвідчену команду для переговорів, серед них – Юрій Ушаков
Путін збирає команду «важковаговиків» для переговорів щодо України – Bloomberg
14 лютого, 17:03
Лавров підтвердив, що поїде на зустріч у Ер-Ріяді
Перемовини у Саудівській Аравії. Лавров зробив низку заяв
17 лютого, 15:06
Мюнхен. Ніколи чи знову?
Мюнхен. Ніколи чи знову? Геополітика
17 лютого, 17:56
Канадці навмисно бойкотують товари із США
Реакція канадців на поведінку Трампа: опитування зафіксувало споживчий тренд
4 березня, 09:15
Ростов-на-Дону затягнуло чорними стовпами диму
Ростов-на-Дону накрила гігантська хмара диму: що відбувається
22 лютого, 08:51
Церемонія вручення нагород кінопремії «Оскар-2025» відбудеться в ніч із 2 на 3 березня
«Оскар-2025»: де і коли дивитися церемонію вручення
2 березня, 21:08
Красильников отримав посаду у березні 2023 року
Командувача ОК «Північ» Красильникова звільнено з посади
Вчора, 10:37

Вадим Денисенко

Перемир’я на 30 днів: що може задумати Путін?
Перемир’я на 30 днів: що може задумати Путін?
Переговори у Саудівській Аравії. План Кремля провалився
Переговори у Саудівській Аравії. План Кремля провалився
Чи потрібні нам миротворчі сили Китаю, Туреччини і не тільки?
Чи потрібні нам миротворчі сили Китаю, Туреччини і не тільки?
Найскладніші переговори тільки починаються
Найскладніші переговори тільки починаються
Саміт в Лондоні. Перспективи
Саміт в Лондоні. Перспективи
Трамп і Зеленський. Наслідки
Трамп і Зеленський. Наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
48K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
6499
Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна
4492
Прогноз магнітних бур на 13-15 березня: якою буде сонячна активність
3831
Голлівудська акторка виконала «Червону руту» на концерті в Нью-Йорку (відео)

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua