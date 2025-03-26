Кількість постраждалих після ракетного удару по Сумах зросла

Серед постраждалих 23 дитини

Після російського обстрілу по Сумах 24 березня кількість постраждалих знову зросла. Відомо про 106 людей, з них 83 – дорослі та 23 дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську міську раду.

У Сумській міській раді зазначили, що протягом дня ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації займались 307 людей за допомогою 42 одиниць техніки.

«Виявлено пошкодження 73 будівель: 12 нежитлових, 36 багатоквартирних і 25 приватних житлових будинків. У нежитлових будівлях вибито 690 вікон, у житловому секторі – 691 вікно у помешканнях, 443 балкони та 335 вікон у місцях загального користування. У восьми багатоквартиних будинках і чотирьох приватних пошкоджені покрівлі, причому чотири у багатоквартирних будинках потребують капітального ремонту. За інформацією поліції, пошкоджено чотири автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Через значні руйнування міська рада прийняла рішення про відселення мешканців чотирьох житлових будинків.

Увечері та вночі працівники поліції пильнуватимуть порядок у районі події.

Сьогодні, 25 березня, окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

«Масова атака «шахедами». Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто», – написав Вілкул.

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається, знищення обʼєкта військової інфраструктури знизить здатність ворога вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.