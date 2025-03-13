Фінляндія боїться вступати в конфлікт з Росією

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Suomenmaa.

Орпо заявив, що Європа має відігравати ключову роль у відбудові України та сприянні її європейському шляху, а також у миротворчих ініціативах. У цьому контексті Фінляндія пропонує низку заходів для підтримки мирного процесу.

«Наш президент був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну», – сказав він і додав, що його крана не може піти на такий крок через те, що є сусідкою Росії.

«Було б ризиковано, якби фінські солдати ризикували вступити в конфлікт з солдатами з сусідньої країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка», – пояснив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

До слова, російський диктатор Володимир Путін може висловитися щодо ситуації в Україні сьогодні на спільній пресконференції з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком.